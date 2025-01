Năm 2024, trên địa bàn tỉnh Gia Lai xảy ra 949 vụ phạm pháp hình sự, giảm 20,9% so với năm 2023; làm chết 27 người, bị thương 185 người, tài sản thiệt hại khoảng 71,5 tỷ đồng (giảm 404 tỷ đồng).

Các vụ phạm pháp hình sự xảy ra đã được lực lượng Công an trên địa bàn tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ, xử lý đúng người, đúng tội. Đồng thời lực lượng Công an cũng đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ trong đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm; qua đó không để xảy ra tội phạm có tổ chức, băng, nhóm hoạt động lộng hành phức tạp, tội phạm theo kiểu “xã hội đen” gây bất an trong Nhân dân.

Đoàn Bình – Thanh Sáng

