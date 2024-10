Theo tổng hợp từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Gia Lai: 9 tháng của năm 2024, trên địa bàn tỉnh Gia Lai xảy ra 16 vụ cháy, nổ; gây thiệt hại về tài sản hơn 2,2 tỷ đồng; trong đó có 15 vụ cháy và 1 vụ nổ.

Nguyên nhân xảy ra các vụ cháy, nổ được lực lượng Công điều tra, xác định chủ yếu là do: Sự cố hệ thống, thiết bị điện; do sơ suất, bất cẩn trong sử dụng lửa, nhiệt; do sự cố kỹ thuật.

Cũng trong 9 tháng của năm 2024, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tiến hành kiểm tra hơn 900 lượt cơ sở; qua đó phát hiện và kiến nghị các cơ sở khắc phục 74 tồn tại, thiếu sót trong công tác phòng cháy, chữa cháy. Đồng thời kiểm tra, cấp 99 giấy phép cho các phương tiện chuyên vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ.

