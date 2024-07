Gia Lai: Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT năm 2024 đạt 98,80%

Bộ GD & ĐT vừa công bố kết quả sơ bộ Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Theo kết quả sơ bộ, Hội đồng thi Sở GD& ĐT Gia Lai có tỉ lệ đỗ tốt nghiệp đạt 98,80%, tăng 1,02% so với kết quả chưa phúc khảo năm 2023, tương đương với số thí sinh tốt nghiệp là 14.355/14.529 thí sinh. Trong đó có 24/50 trường THPT có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp đạt 100%, tăng 10 trường so với năm 2023. Riêng hệ GDPT có thí sinh đỗ tốt nghiệp đạt 99,54%; Hệ GDTX đạt tỉ lệ 85,80%; thí sinh tự do có 61/123 đỗ tốt nghiệp, đạt tỉ lệ 49,59%.

Lệ Xuân – Phi Long

