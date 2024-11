Gia Lai: Tổng thu ngân sách Nhà nước đạt hơn 5.306 tỷ đồng

10 tháng của năm 2024, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai đạt hơn 5.306 tỷ đồng, đạt 94,3% so với dự toán Trung ương giao, đạt 91,3% so với dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 18,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong đó: Thu nội địa chiếm tỷ lệ cao khi đạt gần 5.186 tỷ đồng, đạt 90% so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm 2023; thu xuất – nhập khẩu đạt 117,6 tỷ đồng, đạt 235,2% so với dự toán giao, tăng 2,3 lần so với cùng kỳ năm 2023. Cũng trong 10 tháng của năm 2024, tổng chi ngân sách địa phương là 12.319 tỷ đồng, đạt 77,8% so với dự toán Trung ương giao, đạt 76,2% so với dự toán HĐND tỉnh giao. Trong đó: Chi đầu tư phát triển là gần 3.499 tỷ đồng và chi thường xuyên 8.808 tỷ đồng.

Đoàn Bình – Thanh Sáng

