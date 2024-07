Gia Lai tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33

Sáng nay (18/7), tại Hội trường 2/9, TP. Pleiku, Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Hồ Văn Niên – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh ủy. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh. Hội nghị được kết nối trực tuyến với 17 điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị đã xem phóng sự: Gia Lai – Những thành tựu, dấu ấn nổi bật qua 10 năm thực hiện Nghị quyết 33 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp Đài Phát thanh – Truyền hình Gia Lai thực hiện.

Thực hiện Nghị quyết 33, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình số 77, ngày 17 tháng 9 năm 2014, Kế hoạch số 15, ngày 19 tháng 02 năm 2021 về triển khai Kết luận số 76, ngày 04 tháng 6 năm 2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 33 nhằmtriển khai thực hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh; gắn với việc triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, chỉ đạo của Đảng trên lĩnh vực văn hóa, xã hội, con người…

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết 33, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy; sự đoàn kết, nỗ lực của các cấp, các ngành và Nhân dân các dân tộc, tỉnh Gia Lai đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế – xã hội. Các hoạt động đối ngoại, xúc tiến đầu tư được đẩy mạnh. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn; quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Tỉnh đã cơ bản thực hiện có hiệu quả 05 mục tiêu, 06 nhiệm vụ và 04 giải pháp được nêu trong Nghị quyết 33 và Chương trình 77 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Theo đó, việc triển khai thực hiện 05 mục tiêu trong Nghị quyết 33 được Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm và cụ thể hóa vào các chương trình, kế hoạch, đề án của tỉnh về lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình.Các mục tiêu được triển khai thực hiện nghiêm túc và cơ bản theo kế hoạch đề ra, với những nội dung cốt lõi: Hoàn thiện các chuẩn mực giá trị văn hóa và con người Việt Nam,tạo môi trường và điều kiện để phát triển về nhân cách, đạo đức, trí tuệ, năng lực sáng tạo, thể chất, tâm hồn, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, ý thức tuân thủ pháp luật; đề cao tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, lương tâm, trách nhiệm của mỗi người với bản thân mình, với gia đình, cộng đồng, xã hội và đất nước, góp phần xây dựng Gia Lai giàu về kinh tế, vững mạnh về quốc phòng, an ninh, phong phú về văn hóa tinh thần, đậm đã bản sắc dân tộc; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phù hợp với bối cảnh phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Xây dựng văn hóa trong hệ thống chính trị, trong từng cộng đồng, khu dân cư, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và mỗi gia đình. Phát huy vai trò của gia đình, cộng đồng, xã hội trong việc xây dựng môi trường văn hóa, làm cho văn hóa trở thành nhân tố thúc đẩy con người Việt Nam hoàn thiện nhân cách; hoàn thiện thể chế, chế định pháp lý và thiết chế văn hóa bảo đảm xây dựng và phát triển văn hóa, con người trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Xây dựng thị trường văn hóa lành mạnh, đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hóa, tăng cường quảng bá văn hóa Việt Nam nói chung, bản sắc văn hóa các dân tộc ở Gia Lai nói riêng; từng bước thu hẹp khoảng cách về hưởng thụ văn hóa giữa thành thị và nông thôn, giữa các vùng miền và các giai tầng trong xã hội. Ngăn chặn và đẩy lùi sự xuống cấp về đạo đức xã hội.

Trong quá trình tổ chức thực hiện đã xuất hiện nhiều cách làm hay, hiệu quả, những điển hình, nhân tố mới đóng góp tích cực vào nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững…

Hội nghị đã nghe các tham luận của đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương nhằm làm rõ thêm, đánh giá sâu sắc hơn những kết quả đạt được sau 10 năm triển khai Nghị quyết 33, đồng thời kiến nghị các giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới.

Có thể nói: Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đã góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các địa phương và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh về vị trí, vai trò của việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Nhiều giá trị văn hóa, các quy định pháp luật và quy chế, quy tắc ứng xử văn hóa ngày càng thấm sâu vào đời sống xã hội, góp phần tạo dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong cộng đồng dân cư, đưa Nghị quyết số 33 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Chương trình số 77 của Ban Thường vụ Tỉnh ủyđi vào cuộc sống, ngày càng khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững địa phương, đất nước.

THGL sẽ tiếp tục thông tin chi tiết về Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” do Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức trong bản tin sau.

Song Nguyễn – Thanh Sáng – Phi Long

