Gia Lai: Tạm giữ đối tượng tàng trữ, vận chuyển hơn 110 kg pháo

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Gia Lai vừa ra Quyết định tạm giữ đối tượng An Văn Đạo (sinh năm 1964, trú tại Thôn 6, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh) để điều tra về hành vi tàng trữ, vận chuyển hàng cấm.

Trước đó, vào tối ngày 10/01/2025, tại khu vực cầu Suối Vôi, trên Quốc lộ 14 thuộc địa phận Thôn 4, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Gia Lai phát hiện, bắt quả tang đối tượng An Văn Đạo đang giao cho một đối tượng (không rõ lai lịch) 02 bao tải; bên trong có 20 hộp giấy có in chữ và hình pháo hoa. Kiểm tra trên xe ô tô do Đạo điều khiển có 02 bao tải và 01 thùng catton bên trong có 30 hộp giấy có in chữ và hình pháo hoa. Tổng khối lượng là 84 kg. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Đạo tại Thôn 6, xã Nghĩa Hưng, lực lượng Công an tiếp tục phát hiện và thu giữ 14 hộp giấy có in chữ và hình pháo hoa (bên trong mỗi hộp có 49 viên hình trụ) với tổng khối lượng 25,5 kg và 02 bao ni lông (bên trong chứa các hình cầu) có khối lượng 01 kg. Tại cơ quan Công an, đối tượng An Văn Đạo khai nhận: Các viên hình trụ đựng trong các hộp giấy là pháo hoa nổ, các vật hình cầu là pháo bi nổ do một đối tượng không rõ lai lịch thuê Đạo vận chuyển đi giao cho người khác.

Vụ việc đang được lực lượng Công an điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đoàn Bình

Lượt xem: