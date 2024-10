Gia Lai: Ra quân triển khai, thực hiện cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cục Cảnh sát Giao thông và Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai; sáng nay (1/10), lực lượng Cảnh sát giao thông thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông và Công an 17 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đồng loạt ra quân triển khai, thực hiện cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh.

Để tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 31 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới, đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trên địa bàn tỉnh Gia Lai sẽ được triển khai trong thời gian 1 tháng, từ ngày 1/10 đến hết ngày 31/10/2024. Trong thời gian này, lực lược Cảnh sát Giao thông toàn tỉnh sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát, tập trung xử lý các hành vi vi phạm như: Điều khiển xe không có giấy phép lái xe; không đội mũ bảo hiểm; chở quá số người quy định; không chấp hành hiệu lệnh tín hiệu đèn giao thông; chạy dàn hàng ngang; đi ngược chiều; rú ga; điều khiển xe chạy một bánh trên xe hai bánh; chạy xe lạng lách, đánh võng; tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép… Cùng với đó là các hành vi giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện để điều khiển; học sinh, phụ huynh vi phạm dừng, đỗ xe sai quy định dưới lòng đường, trên hè phố, khu vực đường ngang gây ùn tắc giao thông, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông. Lực lượng chức năng kiên quyết xử lý các phương tiện không bảo đảm an toàn dùng để vận chuyển, đưa đón học sinh.

