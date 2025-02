Gia Lai huy động tối đa phương tiện để giải tỏa hành khách tăng cao sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025

Từ Mùng 3 Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 đến nay, rất nhiều người dân tại Gia Lai đã trở lại các tỉnh, thành phố trong cả nước để học tập, sinh sống và làm việc bằng xe ô tô khách. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, Sở Giao thông vận tải Gia Lai đã chỉ đạo các doanh nghiệp vận tải trên địa bàn tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch, huy động tất cả các phương tiện đưa vào hoạt động nhằm phục vụ tốt nhất với phương châm: “Tất cả người dân đều có phương tiện đi lại, không ai bị bỏ lại phía sau”.

Những ngày này, bắt đầu từ 6h sáng và 17h chiều, rất đông hành khách đã có mặt tại Bến xe Đức Long Gia Lai để làm các thủ tục cần thiết trước giờ xe lăn bánh. Nhờ chủ động triển khai các giải pháp giải tỏa hành khách từ sớm nên tại Bến xe không xảy ra tình trạng chen lấn xô đẩy, người dân ai nấy đều có vé xe đi lại nên tâm lý khá thoải mái.

Ông Đặng Văn Hiền – PGĐ Công ty TNHH Vận tải và Du lịch Thuận Tiến Gia Lai bày tỏ: “Công ty đã tăng cường nốt tài tăng lên 100% so với bình thường. Đối với việc an toàn trên đường thì công ty đã phổ biến và tập huấn rất nhiều đến với đội ngũ lái xe, đặc biệt là Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ mới năm 2205 và Nghị định 168. Về vấn đề này thì lái xe đã tuyệt đối chấp hành để đảm bảo đưa khách đi đến nơi về đến chốn.”

Chị Cao Phan Trúc Quỳnh – Hành khách nói: “Những ngày này thật sự khách rất là đông nhưng do có sự đặt vé từ trước nên khi tới bến chỉ cần đọc các thông tin cần thiết, sắp xếp vào chỗ ngồi là ổn định. Rất thuận tiện ạ.”

Đại diện Bến xe khách Đức Long Gia Lai cho biết: Từ Mùng 3 Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 đến nay, trung bình mỗi tối, tại bến có 87 xe khách làm thủ tục xuất bến, vận chuyển hơn 2.000 hành khách. So với cùng kỳ nghỉ Tết năm 2024, lượng phương tiện đưa vào phục vụ tại bến tăng hơn 20%. Trong đó riêng tuyến Gia Lai đi Thành phố Hồ Chí Minh chiếm gần 70% lượng phương tiện.

Ông Huỳnh Trọng Khiêm – Giám đốc Bến xe Đức Long Gia Lai trao đổi: “Giải tỏa hành khách thì bến xe đã liên hệ với các doanh nghiệp xem lượng khách tăng đột biến bao nhiêu và lượng xe doanh nghiệp tăng như thế nào để chúng tôi sắp xếp vị trí cho an toàn. Bến xe tăng cường gấp đôi lực lượng an ninh để đảm bảo an toàn cho bà con. Nhân viên văn phòng cố gắng làm sao đẩy nhanh nhất các thủ tục để các lái xe lên tài để giảm ùn tắc trong bến, phục vụ người dân tốt nhất.”

Ông Nguyễn Bá Minh – Phó Trưởng phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải Gia Lai cho biết: “Đã dự phòng phương tiện để giải tỏa khách nếu xảy ra ùn tắc. Chỉ đạo các đơn vị vận tải niêm yết giá cước trên phương tiện và bến xe theo dõi, kiểm soát chặt các phương tiện khi vào đón, trả khách tại bến. Đồng thời chúng tôi đã công bố giá cước trên trang web của Sở GTVT để người dân theo dõi, giám sát. Đến nay vận tải trên địa bàn tỉnh phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân, chúng tôi chưa nhận được thông tin phản ánh gì về nhu cầu đi lại của người dân bị ảnh hưởng.”

Đợt cao điểm phục vụ hành khách đi lại sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán sẽ được các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai triển khai đến hết ngày 7/2/2025 (tức Mùng 10 tháng Giêng năm Ất Tỵ 2025). Với sự chủ động trong triển khai nhiệm vụ từ cơ quan quản lý Nhà nước, các bến xe và sự cộng đồng trách nhiệm của các doanh nghiệp vận tải trong việc huy động tối đa phương tiện đưa vào hoạt động, phục vụ chu đáo đã góp phần giúp người dân đi lại an toàn, đón Xuân mới Ất Tỵ 2025 trong niềm vui, hạnh phúc trọn vẹn.

Đoàn Bình – Thanh Sáng

