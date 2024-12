Gia Lai – Điểm sáng xuất khẩu

Năm 2024 kinh tế của Gia Lai vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức. Nhưng với sự lãnh đạo quyết liệt và thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của người dân và doanh nghiệp đã góp phần đưa kinh tế của tỉnh Gia Lai duy trì được sự ổn định và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Trong đó, lĩnh vực xuất khẩu được xem là một điểm sáng nổi bật trong bức tranh kinh tế của Gia Lai khi đạt kim ngạch đạt 820 triệu USD, vượt mục tiêu đề ra và tăng gần 20% so với năm 2023. Kết quả này đã cho thấy, tỉnh Gia Lai đang có những định hướng đúng đắn và giải pháp hiệu quả trong việc đầu tư, khai thác các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh.

Năm 2024, xuất khẩu cà phê tiếp tục vững vàng với ngôi vị dẫn đầu các mặt hàng xuất khẩu của tỉnh, đã tạo ra giá trị lớn với sản lượng xuất khẩu 210.000 tấn, tương ứng kim ngạch xuất khẩu đạt 620 triệu USD, tăng 26,53% so với năm trước. Đây cũng chính là kỷ lục xuất khẩu của ngành hàng cà phê Gia Lai từ trước đến nay.

Không chỉ tăng về giá trị, thị trường xuất khẩu cà phê của Gia Lai cũng được mở rộng ra 50 quốc gia trên thế giới. Thương hiệu, uy tín của cà phê Gia Lai dần được khẳng định trên toàn thế giới.

Ông Phạm Văn Binh – Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Gia Lai trao đổi: “Năm 2024, lĩnh vực xuất khẩu của tỉnh Gia Lai đạt được những kết quả rất khả quan. Tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh đạt khoảng 820 triệu USD, so với kế hoạch là 800 triệu USD, tăng 9,3% so với kế hoạch và tăng trưởng khoảng 20% so với năm 2023. Lĩnh vực xuất khẩu của tỉnh được mở rộng. Riêng lĩnh vực cà phê đã đạt cao, cà phê của Gia Lai là một trong những nơi mà có chất lượng khá cao, được thị trường các nước đòi hỏi khắt khe về tiêu chuẩn, chất lượng như châu Âu, châu Mỹ, thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc khẳng định thương hiệu.”

Không chỉ đón tin vui về kỷ lục giá trị xuất khẩu, ngành hàng cà phê của Gia Lai còn lập thêm một kỷ lục mới khi lần đầu tiên, tỉnh Gia Lai có một doanh nghiệp đã vươn lên đứng đầu cả nước về xuất khẩu cà phê. Đó là Công ty TNHH Vĩnh Hiệp với kim ngạch xuất khẩu trong niên vụ 2023-2024 đạt hơn 520 triệu USD, chiếm 10% kim ngạch xuất khẩu cà phê của cả nước và chiếm 80% kim ngạch xuất khẩu cà phê của tỉnh Gia Lai.

Ông Thái Như Hiệp – Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Hiệp thông tin: “Đối với kim ngạch tăng trưởng của Vĩnh Hiệp đây là câu chuyện của quá trình nỗ lực và cống hiến để tạo nên những sản phẩm cà phê chất lượng cho Gia Lai nói riêng và Việt Nam nói chung. Tôi tin tưởng rằng con số này nó không dừng lại ở đây mà nó sẽ tiếp tục tăng trưởng trong những năm tiếp theo. Con số này thể hiện rất nhiều trong việc làm sao xây dựng được vùng sản xuất, làm sao để có chất lượng, chia sẻ lợi nhuận với người sản xuất. Kim ngạch xuất khẩu này đáng để chúng tôi nhận được, để chúng tôi cùng chia sẻ với những người đã cùng liên kết để tạo nên chuỗi giá trị để xây dựng ngành cà phê bền vững.”

Cùng với ngành hàng cà phê, ngành hàng cây ăn trái cũng đang mang về giá trị xuất khẩu lên đến hàng trăm triệu USD cho tỉnh Gia Lai với những sản phẩm được thị trường nhiều nước trên thế giới ưa chuộng như: Chuối, sầu riêng, chanh dây…Năm 2024, toàn tỉnh có 15 mã số vùng trồng xuất khẩu được cấp mới với diện tích trên 332 ha và 04 mã số cơ sở đóng gói nông sản phục vụ xuất khẩu, với tổng công suất 155 tấn quả tươi/ngày được cấp mới. Qua đó, nâng tổng số mã vùng trồng xuất khẩu được cấp trên toàn tỉnh lên 227 mã với tổng diện tích gần 9.700 ha và 38 mã số cơ sở đóng gói với tổng công suất đóng gói khoảng 1.550 – 1.700 tấn quả tươi/ngày. Đây chính là chìa khóa để trái cây của Gia Lai xâm nhập được các thị trường lớn của thế giới như: Trung Quốc, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, New Zealand, Hoa Kỳ…

Ông Phạm Tiến Dũng – Đại diện Công ty Xuất nhập khẩu nông sản Hoàng Sửu cho biết: “Công ty chúng tôi cùng với các công ty lớn đã thu mua của thương lái và nhà vườn trên địa bàn để thực hiện đóng gói và xuất khẩu trực tiếp qua Trung Quốc, giúp bà con tiêu thụ được thuận lợi, hưởng được giá cao. So với các loại nông sản khác, năm nay sầu riêng có giá khá cao nên bà con nông dân rất phấn khởi. Công ty tiến hành liên kết, thu mua và xuất khẩu sang Trung Quốc.”

Ông Lưu Quốc Thạnh – Giám đốc Công ty TNHH Quicornac Gia Lai cho biết: “Năm 2024, chúng tôi đã hoàn thành mục tiêu sản xuất và xuất khẩu đề ra. Chúng tôi tin chắc rằng dư địa để phát triển ngành chanh dây của Việt Nam rất nhiều. Do đó chúng tôi có thể năng công suất sản xuất lên một cách nhanh chóng.”

Gia Lai có đa dạng các ngành hàng nhưng nông sản vẫn được tỉnh xác định là sản phẩm xuất khẩu chủ lực, chiếm trên 90% tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh. Trong định hướng, ngoài các mặt hàng nông sản chủ lực như cà phê nhân, hồ tiêu, điều, mủ cao su, trái cây tươi…tỉnh cũng sẽ thúc đẩy mở rộng các mặt hàng tiềm năng như cà phê rang xay, cà phê hòa tan, hoa quả đóng hộp, nước ép trái cây, các sản phẩm OCOP…Khai thác những ngành hàng này một cách hiệu quả sẽ góp phần để Gia Lai sớm hoàn thành được mục tiêu đạt kim ngạch xuất khẩu 1 tỷ USD.

Ngọc Hà – R.Piên – Huy Toàn

Lượt xem: 1