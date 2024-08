Gia Lai đề xuất phương án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Quy Nhơn – Pleiku theo hình thức đầu tư công

Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai vừa có văn bản gửi Bộ Giao thông vận tải về việc rà soát, cập nhật, đề xuất phương án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Quy Nhơn – Pleiku.

Theo đó, Sở Giao thông vận tải Gia Lai đề nghị Bộ Giao thông vận tải xem xét báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho phép đầu tư tuyến đường bộ cao tốc Quy Nhơn – Pleiku theo hình thức đầu tư công. Dự án có điểm đầu tại nút giao với Quốc lộ 19 B (Km39+200, thuộc xã Nhơn Mỹ, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định), điểm cuối tại nút giao đường Hồ Chí Minh (thuộc TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) với tổng chiều dài tuyến gần 123 km. Cũng theo đề xuất, Bộ Giao thông vận tải làm cơ quan chủ quản thực hiện dự án, UBND tỉnh Gia Lai và UBND tỉnh Bình Định tự thực hiện công tác giải phóng mặt bằng theo địa giới hành chính. Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai đề xuất thực hiện quy mô quy hoạch 4 làn xe, tổng mức đầu tư thực hiện dự án dự kiến khoảng 37.621 tỉ đồng. Dự kiến, công trình sẽ thực hiện chuẩn bị đầu tư từ năm 2024 – 2025; triển khai xây dựng, cơ bản hoàn thành trước năm 2030. Sở Giao thông vận tải Gia Lai dự kiến phân chia Dự án thành 3 đoạn. Đoạn 1 bắt đầu từ điểm đầu (Km0+000) đến hầm An Khê (Km39+300) dài 39,3 Km, nằm hoàn toàn trên địa phận tỉnh Bình Định. Đoạn 2 bắt đầu từ hầm An Khê (Km39+300) đến hết hầm Mang Yang (Km79+700) dài khoảng 40 km, và đoạn 3 bắt đầu từ Km 9+00 đến cuối tuyến (Km122+900) dài khoảng 43,2 km; cả 2 đoạn này nằm hoàn toàn trên địa phận tỉnh Gia Lai.

Đoàn Bình – Thanh Sáng

