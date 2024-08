Gia Lai đề ra giải pháp, quyết tâm kéo giảm tai nạn giao thông

Từ đầu năm 2024 đến nay, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai diễn biến phức tạp khi tăng cao cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2023. UBND tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo Ban An toàn giao thông tỉnh, chính quyền các địa phương, lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đề ra các giải pháp trọng tâm để thực hiện với quyết tâm kéo giảm tai nạn giao thông trong những tháng còn lại của năm 2024.

7 tháng của năm 2024 (tính từ 15/12/2023 đến ngày 14/7/2024), trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã xảy ra 294 vụ tai nạn giao thông, làm 176 người chết và 203 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2023, tai nạn giao thông tăng 61 vụ, tăng 20 người chết và tăng 62 người bị thương. 10/17 địa phương trong tỉnh tăng số người chết do tai nạn giao thông so với cùng kỳ năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Hữu Quế – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết: “Đối với các địa phương có tỷ lệ tai nạn giao thông tăng cao, các đồng chí kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của mình, trách nhiệm của các lực lượng chức năng. Phân tích rõ trách nhiệm của ai, nguyên nhân như thế nào mà để tai nạn giao thông xảy ra tăng cao và đề ra các giải pháp. Trong các giải pháp được kiến nghị thì đề nghị các đồng chí bám sát tình hình thực tế, với các quy định của pháp luật và mời các cơ quan, ban, ngành của tỉnh cùng tham dự để có sự tham gia.”

Để kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong những tháng còn lại của năm 2024, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế cũng đề nghị cả hệ thống chính trị và lực lượng chức năng trong tỉnh cùng vào cuộc một cách quyết liệt, đồng bộ. Song song với việc đổi mới phương thức tuyên truyền thì phải chủ động đề ra các giải pháp trong tuần tra kiểm soát để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông.

Đồng chí Nguyễn Hữu Quế – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh: “Các đồng chí tiếp tục tăng cường công tác tuần tra kiểm soát và công tác tuần tra kiểm soát này thì đề nghị các đồng chí phải tập trung phân tích các nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông trên địa bàn của mình; đối tượng nào, thời gian nào, phương tiện nào để có tuần tra kiểm soát phù hợp. Đồng thời rà soát, xử lý các điểm đen về tai nạn giao thông và tôi cũng đề nghị các đồng chí Chủ tịch các huyện, thị xã, thành phố phải nắm chắc các quy định, chỉ đạo rà soát, phối hợp đồng bộ các cơ quan chuyên môn thuộc mình quản lý để kịp thời xử lý.”

Cùng với đó, tỉnh Gia Lai sẽ kiểm soát hoạt động kinh doanh vận tải, khai thác và sử dụng hiệu quả dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình. Giám sát chặt chẽ hoạt động đăng kiểm, đào tạo, sát hạch lái xe. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành, các lực lượng trong quản lý, giáo dục, tuyên truyền, vận động thanh thiếu niên cá biệt, thường xuyên vi phạm trật tự an toàn giao thông để góp phần kéo giảm tai nạn giao thông trong thanh thiếu niên. Vận động xã hội hóa trong việc lắp đặt camera quan sát, đèn chiếu sáng công cộng, trước tiên là trên các tuyến, địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông. Tăng cường bảo vệ hành lang an toàn đường bộ; xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm lòng đường, hè phố, hành lang an toàn đường bộ, họp chợ trái quy định.

Đoàn Bình – Phi Long – Thanh Sáng

