Gia Lai dần trở thành điểm đến hấp dẫn của khách du lịch trong và ngoàinước

Theo danh sách Google Year Search 2024 “Google Một năm tìm kiếm” do Google công bố mới đây, trong 10 từ khóa tìm kiếm điểm đến du lịch trong nước, người dùng tại Việt Nam tìm kiếm “Du lịch Gia Lai” nhiều thứ 5.

Vị trí này vượt trên cả lượng tìm kiếm những điểm đến du lịch hàng đầu trong cả nước như: Đà Lạt, Đà Nẵng và chỉ xếp sau các địa điểm khác trong nước là Vĩnh Hy, Hội An, Cồn Sơn Cần Thơ. Với sự quan tâm đầu tư và liên kết phát triển du lịch mạnh mẽ giữa 6 tỉnh: Phú Yên – Bình Định – Quảng Ngãi – Đắk Lắk – Gia Lai – Kon Tum; năm 2024, tỉnh Gia Lai đã thu hút hơn 1.340.000 lượt khách du lịch đến tỉnh, tăng 11,7% so với năm 2023; trong đó: Khách quốc tế đạt 12.000 lượt, khách nội địa 1.328.000 lượt. Tổng thu du lịch năm 2024 của tỉnh ước đạt 890 tỷ đồng, tăng 12,7% so vớinăm 2023.

Đoàn Bình – R’Piên

