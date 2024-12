Gia Lai đảm bảo an ninh trật tự mùa thu hoạch cà phê

Bà con nông dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang bước vào cao điểm thu hoạch cà phê năm 2024 với niềm vui được mùa, được giá, song đi kèm với đó là nỗi lo về trộm cắp nông sản. Để đảm bảo an ninh trật tự, chủ động đấu tranh có hiệu quả với tội phạm trộm cắp, Công an tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo lực lượng Công an tại cơ sở triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm bảo vệ tài sản cho người dân.

Xã Ia Sao, huyện Ia Grai có hơn 1.000 ha cà phê của người dân và doanh nghiệp. Để đảm bảo an ninh trật tự trong cao điểm thu hoạch cà phê, lực lượng chức năng tại địa phương đã tăng cường bám cơ sở, đẩy mạnh tuyên truyền giúp người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa trộm cắp có thể xảy ra.

Ông Nguyễn Xuân Thế – Thôn Tân An, xã Ia Sao, huyện Ia Grai nói: “Trong vấn đề thu hái thì gia đình có mượn, nhờ một số nhân công lao động ở các vùng khác tới; đặc biệt ở trong nhà thì chúng tôi yêu cầu là người lao động ở đây xuất trình các giấy tờ, nhất là căn cước công dân và gia đình sẽ phô tô gửi về tổ an ninh của thôn.”

Với hơn 100.000 ha cà phê, tỉnh Gia Lai là một trong những địa phương có diện tích cà phê lớn nhất cả nước và đây là cây trồng chủ lực giúp bà con phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Để chủ động đấu tranh với tội phạm trội cắp, đặc biệt là khi giá cà phê đang ở mức cao như hiện nay; lực lượng Công an đã phối hợp chặt chẽ với người dân và các tổ an ninh trật tự tại cơ sở để thành lập các chốt kiểm tra, kiểm soát lưu động, chốt trực 24/24h trong ngày.

Trung tá Trương Ngọc Ánh – Đội trưởng Đội Tham mưu, Công an huyện Ia Grai cho biết: “Với phương châm “phòng ngừa từ cơ sở, phòng ngừa từ địa bàn”, chúng tôi đã triển khai hoạt động tuần tra theo 3 lớp: lớp trong cùng là bảo vệ an ninh trật tự cơ sở, lớp thứ hai là công an xã, và lớp ngoài cùng là công an huyện để triển khai đồng bộ biện pháp tuần tra kiểm soát; vừa tuần tra vũ trang, vừa tuần tra nghiệp vụ, làm sao để tất cả vườn cây của bà con luôn được an toàn.”

Đại úy Đinh Tuấn – Phó trưởng Công an xã Kon Gang, huyện Đak Đoa thông tin: “Ngoài công tác nắm tình hình thì Công an xã sẽ thường xuyên tuần tra kiểm soát địa bàn 24/24h trong ngày. Ngoài ra Công an xã sẽ phối hợp, thành lập các tổ tự quản về an ninh trật tự tại các thôn; đồng thời phối hợp với các thôn tuần tra kiểm soát để bảo vệ nông sản của bà con, chủ yếu là cà phê.”

Cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền, giúp người dân nâng cao ý thức trong bảo vệ tài sản; lực lượng Công an trên địa bàn tỉnh Gia Lai còn chú trọng tuần tra kiểm soát tại các tuyến đường trọng yếu để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Mới đây nhất, ngày 28/11/2024, Công an huyện Đak Đoa đã bắt giữ 2 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Đức và Nguyễn Văn Hiệp là anh em ruột vì đã hái trộm hơn 450 kg cà phê của môt chủ vườn thuê trông coi ở xã Ia Băng, huyện Đak Đoa).

