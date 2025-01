Gia Lai bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ và Lễ hội Xuân 2025

UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Văn bản số số 180 ngày 21/01/2025 về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ và Lễ hội Xuân 2025.

Theo đó, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh có kế hoạch đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao, ứng phó hiệu quả với các hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông có tính phổ biến trong dịp Tết để bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông và phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của Nhân dân; phòng ngừa, ngăn chặn ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông. Tăng cường lực lượng, phương tiện, vật tư y tế để bảo đảm khả năng cao nhất trong việc khám, chữa bệnh, nhất là cấp cứu, cứu chữa nạn nhân tai nạn giao thông, giảm thiểu thiệt hại về người. Kiên trì tuyên truyền Nhân dân thực hiện các quy tắc giao thông an toàn “Đã uống rượu, bia – không lái xe”; biểu dương thông tin người tốt việc tốt và các hành vi văn hóa giao thông tốt; thường xuyên cập nhật kịp thời tình hình tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, các nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông. UBND tỉnh giao Ban An toàn giao thông tỉnh theo dõi, đôn đốc việc thực hiện văn bản này, tổng hợp, báo cáo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, UBND tỉnh kết quả thực hiện.

Đoàn Bình – Phi Long

