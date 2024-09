Gia Lai: 4 xã đăng kí đạt chuẩn NTM nâng cao tiếp tục hoàn thành chỉ tiêu trong năm 2024

Trong năm 2024, tỉnh Gia Lai có xã đăng kí đạt chuẩn NTM nâng cao tiếp tục hoàn thành chỉ tiêu.

Cùng với 12 xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai đăng kí đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2024, trong năm nay, 3 xã đăng kí đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2023 nhưng chưa đạt gồm xã Nam Yang, huyện Đak Đoa; xã Biển Hồ, Tp. Pleiku; xã Ia Blang, huyện Chư Sê và xã đăng kí đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2024 là xã Cửu An, thị xã An Khê đã và đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí, đặc biệt là các chỉ tiêu, tiêu chí về quy hoạch, giao thông, văn hóa, y tế, giáo dục, môi trường, an ninh trật tự… Ngoài ra, ngay từ đầu năm, các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, phối hợp chỉ đạo các xã nỗ lực thực hiện những chỉ tiêu, tiêu chí chưa đạt chuẩn, đồng thời nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, phấn đấu hoàn thành mục tiêu theo kế hoạch đề ra. Đặc biệt là tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong Nhân dân, phát huy tốt tiềm năng và nội lực để hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM nâng cao trong năm 2024./.

Lệ Xuân – Huy Toàn

Lượt xem: