Giá hồ tiêu tăng cao ngay đầu vụ thu hoạch

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ đến nay, giá hồ tiêu trên thị trường liên tục tăng và đang ổn định ở mức giá 160 nghìn đồng/kg.

Thời điểm này, nông dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai cũng đang bắt đầu bước vào vụ thu hoạch hồ tiêu niên vụ 2024-2025 nên với mức giá hiện tại, bà con đang hết sức phấn khởi. Theo các chuyên gia, giá tiêu trong nước tăng mạnh trong thời gian qua do nhu cầu tiêu thụ tăng cao còn nguồn cungvàsố lượngtiêutồn kho hạn chế. Trong khi đó, mùa vụ thu hoạch lại bị trễ hơn thường lệ khoảng 1 tháng bởi sự thay đổi của thời tiết. Theo dự báo, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam trong năm 2025 sẽ có nhiều thuận lợi do sản lượng hồ tiêu trên thế giới sụt giảm khoảng 22 nghìn tấn so với niên vụ trước. Với sự sụt giảm mạnh về sản lượng có khả năng sẽ tiếp tục đẩy giá hồ tiêu trên thị trường thế giới tăng cao trong năm nay.

Ngọc Hà – Viễn Khánh

Lượt xem: 2