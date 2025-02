Giá cà phê trong nước tăng tuần thứ 4 liên tiếp

Những tuần trước và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, giá cà phê trên thị trường trong nước và thế giới liên tục duy trì đà tăng. Tính đến hết tuần vừa qua, giá cà phê trong nước đã duy trì đà tăng trong 4 tuần liên tiếp và đang ở mức 129 nghìn đồng đến 130 nghìn đồng/kg. Có nhiều nguyên nhân khiến giá cà phê liên tục tăng, trong đó chủ yếu là do nguồn cung thiếu hụt, tình hình vận chuyển tại một số vùng trồng cà phê trên thế giới gặp khó khăn… Tuy nhiên, người dân và doanh nghiệp cũng cần tỉnh táo trước sự tăng giá cục bộ như hiện nay.

Giá cà phê trên thị trường liên tục duy trì đà tăng kể từ thời điểm trước Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 đã mang lại niềm vui lớn cho nông dân trồng cà phê trên địa bàn tỉnh Gia Lai và nhiều địa phương khác. Vụ thu hoạch vừa qua, nông dân trồng cà phê đã hưởng trọn vẹn niềm vui khi giá cà phê trên thị trường cao ngay từ đầu vụ và đến thời điểm này vẫn đang tiếp tục duy trì ở mức cao.

Ông Hà Xuân Giang – Làng Nang, xã Ia Sao, huyện Ia Grai chia sẻ: “Giá cà như thế này, bà con phấn khởi thật. Được năm nay thôi, năm trước giá cao nhưng bà con bán khi giá đang thập. Năm nay bà con phấn khởi, mừng.”

Kết thúc tuần vừa qua- tuần đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên dao động ở mức 128 nghìn 500 đồng đến 129 nghìn 500 đồng/kg, tăng 500 đến 700 đồng/kg so với tuần trước. Tại Gia Lai, cà phê hiện được thu mua ở mức 129 nghìn 500 đồng/kg. Theo phân tích của các chuyên gia, giá cà phê trên thế giới đang duy trì mức tăng nguyên nhân từ việc thiếu hụt nguồn cung tại các quốc gia sản xuất cà phê lớn của thế giới là Việt Nam và Brazil. Đồng thời, tình trạng tắc cảng nghiêm trọng tại Brazil cũng khiến hoạt động vận chuyển hàng hóa từ khu vực Nam Mỹ đến các thị trường trên thế giới gặp khó khăn. Từ đó đã đẩy giá cà phê trên thị trường thế giới liên tục tăng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia về xuất khẩu cà phê, nông dân và doanh nghiệp cần theo dõi sát sao diễn biến thị trường để đưa ra quyết định bán hàng hợp lý, tránh những thiệt hại không đáng có.

Ông Thái Như Hiệp – Phó Chủ tịch Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam (Vicofa) trao đổi: “Trên vai trò của Phó Chủ tịch Hiệp hội Cà phê – Ca cao, tôi vẫn luôn khuyên người sản xuất rằng, chúng ta nên chọn giá nào phù hợp để chúng ta bán, chúng ta không nên mạo hiểm vì chúng tôi cho rằng mức giá hiện nay rất là tốt rồi. Sau khi tính toán hết các chi phí đầu tư, chấp nhận lợi nhuận hợp lý để chúng ta bán. Chúng ta không nên ghim hàng, tích trữ để làm gì, vì với tôi, mức giá chỉ cần trên 100 nghìn đồng/kg đã có mức lợi nhuận đáng tự hào rồi. Nếu chúng ta cứ chờ đến mức giá 150 nghìn đồng hay 200 nghìn đồng/kg thì sẽ gây ra sự bất ổn cho ngành hàng cà phê.”

Thị trường cà phê thế giới vẫn đang tiếp tục có những biến động, tại 2 sàn giao dịch cà phê lớn của thế giới là sàn London và sàn New York, kết thúc tuần qua, trong khi cà phê Arabica vẫn tiếp tục duy trì đà tăng thì cà phê Robusta đã bắt đầu giảm. Theo đó, các hợp đồng giao tháng 3/2025 được chốt giá tuần qua ở mức 5.561 USD/tấn, giảm 2,7% (tương đương giảm 157 USD/tấn) so với tuần trước; tương tự hợp đồng giao tháng 5/2025 cũng giảm 130 USD/tấn, còn 5.564 USD/tấn. Do vậy, người dân và doanh nghiệp cần theo dõi sát tình hình thị trường để tránh gặp rủi ro về giá.

Ngọc Hà – Minh Trung – Huy Toàn

Lượt xem: