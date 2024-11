Gần 57% dân số trưởng thành của tỉnh Gia Lai có tài khoản định danh điện tử (VNeid)

Toàn tỉnh Gia Lai hiện có gần 891.000 công dân trưởng thành được cấp tài khoản định danh và xác thực điện tử (VNeid), chiếm tỉ lệ 70,1% trên tổng số hơn 1,27 triệu dân số trưởng thành trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, gần 57% dân số trưởng thành có tài khoản VNeid. Để đảm bảo giá trị sử dụng của tài khoản VNeid, sau khi được Bộ Công an duyệt cấp, người dân cần nhanh chóng kích hoạt tài khoản để có thể tích hợp giấy phép lái xe, đăng ký xe, thẻ BHYT, sổ BHXH; thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử… trên ứng dụng VNeid. Được biết đến nay, Bộ Công an đã triển khai 22 tiện ích trên ứng dụng VNeID, trong đó, một số tiện ích mới được bổ sung như: Thanh toán hóa đơn tiền điện; Hóa đơn thuế; Sổ sức khỏe điện tử…. Hiện nay, lực lượng Công an tỉnh đang tiếp tục phối hợp với các ngành, tổ chức đoàn thể ở địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân đăng ký, kích hoạt, sử dụng tài khoản VNeID. Qua đó đảm bảo người dân được tiếp cận, sử dụng các tiện ích đã tích hợp trên ứng dụng VNeID./.

Thiên Thanh – Viễn Khánh

