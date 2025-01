Đồng chí Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai thăm, chúc Tết trên địa bàn TP. Pleiku

Sáng nay (14/1), Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đi thăm, chúc Tết các đơn vị lực lượng vũ trang và các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Gia Lai qua các thời kỳ hiện sinh sống trên địa bàn thành phố Pleiku. Cùng đi có lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Theo đó, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung cùng các thành viên Đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm, chúc Tết các đơn vị, gồm: Công an tỉnh, Đội Cảnh sát 113, Phòng PC06, Công an tỉnh. Tại đây, đoàn đã nghe đại diện lãnh đạo các đơn vị báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua. Đồng chí Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã gửi đến các đơn vị phần quà của Tỉnh ủy- HĐND – UBND- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; chúc mừng những thành tích lực lượng Công an tỉnh đạt được trong năm 2024, giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần tạo động lực để phát triển kinh tế, xã hội của địa phương; đồng thời mong muốn trong những ngày Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, lực lượng Công an tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; nắm chắc tình hình địa bàn, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phát huy tinh thần “vì Nhân dân phục vụ”, “thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi”; chúc lực lượng công an tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cũng nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung và Đoàn công tác của tỉnh cũng đã đến thăm, tặng quà các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ đang sinh sống tại TP. Pleiku. Theo đó, Đoàn đã đến thăm các đồng chí: Nguyễn Vỹ Hà – Nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Ngọc Thành – Nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh; gia đình đồng chí Nay Phin – Nguyên Chủ tịch Uỷ ban Hành chính Kháng chiến; gia đình đồng chí Phạm Thế Dũng – Nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh; gia đình đồng chí Trần Văn Cường (Bảo) – Nguyên Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã ân cần gửi lời thăm hỏi sức khỏe và chúc các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh cùng gia đình dồi dào sức khỏe, đón năm mới đầm ấm, hạnh phúc. Đồng chí Rah Lan Chung bày tỏ sự tri ân những đóng góp to lớn của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tỉnh nhà; tỉnh sẽ phát huy những kết quả đã đạt được để tiếp tục xây dựng Gia Lai ngày càng văn minh, giàu đẹp. Đồng chí Rah Lan Chung mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh tiếp tục có thêm nhiều ý kiến đóng góp nhằm góp phần xây dựng Gia Lai ngày càng phát triển về mọi mặt.

Nhâm Dung – Ksor Tuối

