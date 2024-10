Đồng chí Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai làm việc với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai

Sáng nay (8/10), đồng chí Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai làm việc với Ban Giám đốc, tập thể cán bộ, viên chức của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai để nắm bắt tình hình hoạt động trong thời gian qua cũng như những đề xuất, kiến nghị nhằm tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế để Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động, xứng tầm là bệnh viện tuyến cuối của tỉnh thực hiện tốt công tác thu dung và điều trị cho bệnh nhân.

Phát biểu tại buổi làm việc với tập thể lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, đồng chí Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Bệnh viện Đa khoa tỉnh thật sự là chỗ dựa cho Nhân dân của tỉnh trong chăm sóc sức khoẻ, khám và chữa bệnh, chính vì vậy tỉnh đặc biệt quan tâm đầu tư để phát triển Bệnh viện trong thời gian tới. Tuy nhiên, lộ trình cần thực hiện như thế nào? cách làm ra sao thì cần phải có ý kiến tâm huyết từ chính những người đang công tác trong ngành.

Hiện nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã triển khai nhiều kỹ thuật chuyên sâu như: Can thiệp tim mạch, tiêu sợi huyết trong nhồi máu não, nội soi can thiệp, phẫu thuật thay khớp,… Bên cạnh những mặt đã đạt được, hiện Bệnh viện cũng đang gặp một số khó khăn nhất định. Theo đó trong năm 2023 toàn Bệnh viện đã có 35 viên chức bỏ việc, nghỉ việc để chuyển sang bệnh viện tư nhân với mức thu nhập cao hơn. Điều này xuất phát từ nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chính vẫn là thu nhập chưa tương xứng với công việc. Dự kiến năm 2024, Bệnh viện sẽ thiếu hụt lương và các khoản thu nhập theo lương là trên 12,759 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Bệnh viện xây dựng từ năm 2001, đến nay gần như toàn bộ cơ sở hạ tầng của Bệnh viện đã xuống cấp nghiêm trọng; nhiều trang thiết bị y tế đã cũ và lạc hậu, trong khi kinh phí để mua sắm trang thiết bị y tế từ ngân sách được bố trí chưa đảm bảo so với nhu cầu thực tế.

Tại buổi làm việc, cán bộ, viên chức của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai đề xuất, kiến nghị với đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Ra Lan Chung trong thời gian tới tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư mở rộng, tăng biên chế giường bệnh cho các khoa: Hồi sức tích cực chống độc; Thận nhân tạo; Nội tổng hợp; Lão khoa; Tim mạch. Mua sắm máy thở, máy lọc máu, máy sốc tim, máy thận nhân tạo và xe cấp cứu đủ số lượng để phục vụ tốt công tác chuyên môn. Đồng thời sớm xây dựng cơ cấu giá dịch vụ trên tinh thần tính đúng tính đủ để bệnh viện tự đảm bảo chi thường xuyên bù đắp được phần thiếu hụt khi mức lương cơ sở tăng./.

Thông tin chi tiết về buổi làm việc của đồng chí Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai với Ban Giám đốc, tập thể cán bộ, viên chức của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai THGL sẽ cập nhật trong bản tin sau.

Lệ Xuân – Thanh Sáng

