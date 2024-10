Đồng chí Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chủ trì Hội nghị giao ban giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh – Công an tỉnh – Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai

Sáng nay (29-10), tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh diễn ra Hội nghị giao ban giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh – Công an tỉnh – Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhằm sơ kết nhiệm vụ quý 3 và triển khai nhiệm vụ quý 4 năm 2024. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện một số sở, ngành của tỉnh và lãnh đạo các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.

Trong Quý III năm 2024, các đơn vị đã triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nội dung Quy chế phối hợp giữa 3 lực lượng theo Nghị định số 03 ngày 5-9-2019 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm. Cụ thể, các đơn vị đã phối hợp xây dựng, triển khai 18 kế hoạch trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm; tăng cường quản lý, giáo dục các đối tượng tại địa bàn, cơ sở. Đặc biệt, lực lượng Công an đã phối hợp lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ 2 vụ phạm tội về ma túy trên địa bàn biên giới, vận động nhân dân giao nộp 597 vũ khí, công cụ hỗ trợ các loại; xây dựng các xã biên giới sạch về ma túy. Phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện hiệu quả công tác dân vận, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tích cực phối hợp tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo…

Phát biểu Kết luận Hội nghị, đồng chí Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đánh giá cao các đơn vị đã thực hiện tốt quy chế phối hợp trong thời gian qua. Đặc biệt là đã tham mưu, trực tiếp xử lý nhiều vụ việc phức tạp, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Đồng chí Rah Lan Chung đề nghị, trong thời gian tới, 3 đơn vị tiếp tục thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp, tăng cường trao đổi thông tin, nắm chắc địa bàn, thực hiện hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ; xây dựng các kế hoạch cụ thể, sát thực tế để bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, kịp thời tham mưu lãnh đạo tỉnh để xử lý tốt các vấn đề phát sinh. Làm tốt công tác dân vận, giúp đỡ Nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Thời gian tới, tỉnh Gia Lai sẽ có nhiều sự kiện quan trọng diễn ra, chính vì thế, các lực lượng cần tăng cường nắm địa bàn, triển khai đồng bộ các giải pháp để đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia./.

Thanh Tuyền

