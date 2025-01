Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Nguyễn Ngọc Lương dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ xã Ia Nhin lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025-2030

Sáng nay (16/1), đồng chí Nguyễn Ngọc Lương – Phó Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Thái Thanh Bình – Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy dự và chỉ đạo Đại hộiđại biểu Đảng bộ xã Ia Nhin, huyện Chư Păh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025-2030. Đảng bộ xã Ia Nhin được Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Păh chọn tổ chức Đại hộiđiểm để chỉ đạo rút kinh nghiệm tổ chức đại hội tại các đảng bộ xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Đảng bộ xã Ia Nhin, huyện Chư Păh hiện có 239 đảng viên, sinh hoạt tại 13 chi bộ trực thuộc. Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ xã tập trung lãnhđạo, chỉ đạo triển khaithực hiện hoàn thành và vượt 16/17 chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đã đề ra. Nổi bật làcơ cấu kinh tế chuyển dịch đúnghướng, sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định;giữvữngxã đạt chuẩn nông thôn mới.Thu nhập bình quân đầu người đạt 53,6 triệu đồng/người/năm, đạt 103% nghị quyết; tổng thu ngân sách hàng năm đạt 100%; giảm 22 hộ nghèo so với đầu nhiệm kỳ. Lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục và an sinh xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực; an ninh chính trị – trật tự an toàn xã hội được giữvững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường thực hiện. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ xã đã kết nạp 42 đảng viên mới, đạt 120% Nghị quyết; hằng năm, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 80%; bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn đạt 87,5%; hoạt động của chính quyền ngàycàng phát huy hiệu quả.

Đại hội đã thông qua các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xãIa Nhinkhoá XIV, nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm 15 đồng chí; bầu Đoàn đại biểudự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chư Păh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025-2030./.

Diễm Ly – Bùi Đại

