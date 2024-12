Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung: Huyện Chư Păh cần khơi thông các nguồn lực để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội

Huyện Chư Păh hiện hội tụ đầy đủ các yếu tố then chốt, tạo tiền đề để bứt phá phát triển kinh tế-xã hội; do đó cả hệ thống chính trị tại địa phương thời gian tới cần phải vào cuộc với quyết tâm chính trị cao nhất, khơi thông cho được các nguồn lực, tạo khí thế để vươn mình phát triển, đi lên. Đây là chỉ đạo trọng tâm của đồng chí Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai tại buổi làm việc với tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Păh vào chiều nay (4/12) nhằm đánh giá kết quả đạt được trong thực hiện phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh tại địa phương; đồng thời tìm hiểu, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn huyện Chư Păh. Cùng tham gia buổi làm việc có lãnh đạo: Văn phòng UBND tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường.