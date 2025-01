Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn tiếp lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đến thăm, chúc Tết Tỉnh ủy

Chiều nay (15/01), tại trụ sở Tỉnh ủy Gia Lai, đồng chí Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì buổi tiếp Đoàn công tác của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đến thăm, chúc Tết Tỉnh ủy Gia Lai nhân dịp Tết Cổ truyền của dân tộc. Tham dự buổi tiếp có đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy.

Thay mặt lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, ông Trần Thanh Phụng – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn đã gửi lời cảm ơn Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Gia Lai và các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã quan tâm, tạo điều kiện đối với 4 công ty thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đứng chân trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Nhờ đó, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các công ty ổn định, gặp nhiều thuận lợi, đạt doanh thu, lợi nhuận cao. Đặc biệt, trong năm 2024, hầu hết các công ty đứng chân trên địa bàn tỉnh Gia Lai đều nằm trong nhóm dẫn đầu của Tập đoàn về doanh thu, đời sống, tiền lương cho người lao động được cải thiện. Nhân dịp Tết Cổ truyền của dân tộc, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam Trần Thanh Phụng đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các đồng chí lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và mong muốn giữa tỉnh Gia Lai và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tiếp tục triển khai các hoạt động phối hợp trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi tiếp, đồng chí Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai cảm ơn sự quan tâm của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam dành cho tỉnh. Đồng thời chúc mừng những kết quả đáng phấn khởi trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn nói chung và các công ty trực thuộc đứng chân trên địa bàn tỉnh Gia Lai nói riêng. Đồng chí Châu Ngọc Tuấn khẳng định, tỉnh Gia Lai luôn xác định cây cao su là cây trồng chủ lực, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh và tỉnh luôn đồng hành, hỗ trợ các hoạt động của các doanh nghiệp cao su trên địa bàn. Hiện nay, diện tích cao su của các công ty thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam trên địa bàn tỉnh Gia Lai khoảng 84 nghìn ha và có khoảng 7000 lao động tại các địa phương của tỉnh đang làm việc tại các công ty. Do đó, trước những tín hiệu đáng mừng của giá cao su trên thị trường trong thời gian qua, lãnh đạo tỉnh Gia Lai tin tưởng rằng, hoạt động của các doanh nghiệp sẽ tiếp tục ổn định, phát triển, đời sống của người lao động được nâng cao. Đồng chí Châu Ngọc Tuấn cũng chia sẻ, hiện nay tỉnh Gia Lai đang quyết tâm, nỗ lực cùng cả nước triển khai chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát cho người dân theo chủ trương của Chính phủ. Do đó, tỉnh Gia Lai mong muốn Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và các công ty thuộc Tập đoàn cùng chung tay với tỉnh trong công tác an sinh xã hội để góp phần thực hiện thành công chương trình lớn, có ý nghĩa nhân văn này.

Ngọc Hà – Viễn Khánh

Lượt xem: