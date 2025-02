Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương – Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai thăm, làm việc tại thị xã An Khê

Chiều nay (19/02), đồng chí Nguyễn Ngọc Lương – Phó Bí thư Tỉnh ủy đã có chuyến công tác tại thị xã An Khê, làm việc với Thường trực Thị ủy An Khê và Ban Thường vụ Đảng ủy xã Cửu An, thị xã An Khê về việc triển khai một số nhiệm vụ trong 2025 trọng tâm là công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ thị xã An Khê lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 và triển khai Phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước năm 2025” do Thủ tướng Chính phủ phát động. Cùng tham gia Đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Văn phòng Tỉnh ủy.

Tại buổi làm việc, đại diện Thường trực Đảng ủy xã Cửu An, thị xã An Khê đã báo cáo với Đoàn công tác về kết quả Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, với Chủ đề “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy các nguồn lực để xây dựng xã Cửu An phát triển bền vững, bảo tồn các giá trị văn hóa lịch sử, gắn với phát triển du lịch cộng đồng” và phương châm “Đoàn kết – Dân chủ – Trách nhiệm – Sáng tạo – Phát triển”; Đại hội Đảng bộ xã Cửu An lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030 đã thành công tốt đẹp. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ xã Cửu An đã lãnh đạo, chỉ đạo đạt và vượt 100% chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Nổi bật là đến thời điểm hiện tại, xã Cửu An đã hoàn thành 19/19 tiêu chí về xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2025.

Báo cáo với Đoàn công tác về việc thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2025, đồng chí Nguyễn Xuân Phước – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy An Khê cho biết: Đảng bộ thị xã đang gấp rút hoàn thành công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ thị xã An Khê lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, với vinh dự được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn tổ chức đại hội điểm đảng bộ cấp huyện, ngay sau khi có hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh, Ban Thường vụ Thị ủy An Khê đã xây dựng kế hoạch làm cơ sở để cấp ủy thị xã triển khai thực hiện, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc tổ chức quán triệt và chủ động triển khai các nội dung tổ chức đại hội theo Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị. Thực hiện rà soát tiêu chuẩn chính trị nội bộ phục vụ công tác nhân sự đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030; thành lập các Tiểu ban, Tổ giúp việc các Tiểu ban phục vụ Đại hội đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Xây dựng và ban hành Kế hoạch Đề án nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030; xây dựng kế hoạch tuyên truyền đại hội. Tính đến ngày 14/01, 100% chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở của thị xã An Khê đã hoàn thành tổ chức đại hội; tính đến hết ngày 19/02, 31/44 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thị ủy hoàn thành tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2025-2030.

Cùng với đó, Đảng bộ thị xã An Khê đã tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Về công tác triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân trên địa bàn thị xã, qua rà soát, toàn thị xã An Khê có 60 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu hỗ trợ để xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025. Đến nay, Ủy ban nhân dân thị xã đã chuyển nguồn kinh phí tiết kiệm 5% chi thường xuyên năm 2024 với tổng số tiền trên 1 tỷ 138 triệu đồng để triển khai thực hiện; đồng thời đã tiếp nhận kinh phí hỗ trợ 1 tỷ 750 triệu đồng từ các doanh nghiệp, đơn vị và Quỹ Đền ơn đáp nghĩa của thị xã để triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân trên địa bàn thị xã.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương ghi nhận và đánh giá cao những kết quả trên các lĩnh vực của xã Cửu An nói riêng và thị xã An Khê nói chung. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị thị xã An Khê cần quán triệt nghiêm, kịp thời cụ thể hóa ngay các quan điểm, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh trong thực hiện các nhiệm vụ; Đảng bộ thị xã tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chưa tổ chức đại hội hoàn thành đại hội và chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 đúng tiến độ, đảm bảo thành công, có điểm mới, đặc biệt là cần thực hiện chặt chẽ các quy trình nhân sự của đại hội; triển khai xây dựng các công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ thị xã, chú trọng thực hiện các công trình gắn với đời sống của người dân. Cùng với đó, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương đề nghị thị xã An Khê cần triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Trung ương, của tỉnh, nhất là công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân. Về sắp xếp, tổ chức bộ máy, cần triển khai thực hiện theo đúng chủ trương, đúng lộ trình. Chú trọng lãnh đạo phát triển kinh tế có hiệu quả, trong đó tập trung phát triển các mô hình du lịch cộng đồng; liên kết phát triển với các vùng lân cận; nghiên cứu xây dựng các mô hình kinh tế đêm trên địa bàn thị xã…

Nhân chuyến thăm, làm việc tại thị xã An Khê, trong chiều nay, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương và Đoàn công tác đã đến dâng hương, dâng hoa Anh hùng LLVTND Đỗ Trạc và các Liệt sĩ xã Cửu An tại Đền thờ Liệt sĩ xã Cửu An, thị xã An Khê.

Tiếp đó, Đoàn công tác đã tham quan mô hình sản xuất quýt đường An Nam tại xã Cửu An và một mô hình sản xuất cây ăn trái hữu cơ đã đạt chứng nhận OCOP 3 sao của thị xã An Khê.

Ngọc Hà – R. Piên

Lượt xem: