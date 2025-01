Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương – Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Đak Đoa

Thực hiện Chương trình công tác, sáng nay (02/01), đồng chí Nguyễn Ngọc Lương – Phó Bí thư Tỉnh ủy và Đoàn công tác của tỉnh đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Đak Đoa để nắm tình hình chung và kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2024, nhiệm vụ công tác năm 2025, trọng tâm là công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về: Xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2025 – 2030; việc triển khai thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị theo chỉ đạo, định hướng của Trung ương, của tỉnh. Tham gia Đoàn công tác của tỉnh có các đồng chí: Trần Minh Sơn – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy. Làm việc với Đoàn công tác của tỉnh, về phía huyện Đak Đoa có các đồng chí Thường trực Huyện ủy Đak Đoa và Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Đak Đoa.

Tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Huyện ủy Đak Đoa Nguyễn Hữu Thọ đã báo cáo với Đoàn công tác về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2024 và một số nhiệm vụ trọng tâm của năm 2025 của huyện Đak Đoa. Theo đó, trong năm 2024, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Đak Đoa đã lãnh đạo thực hiện đạt và vượt 26/26 chỉ tiêu về kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh và công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị. Cụ thể, tốc độ tăng giá trị sản xuất ước thực hiện đạt 10,8%; ước tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 108 tỷ 108 triệu đồng, đạt 109,78% kế hoạch; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1 nghìn 748 hộ, chiếm tỷ lệ 5,43%, giảm 2,83% so với thời điểm đầu năm 2024; tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí…Tình hình an ninh quốc phòng được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng. Trong năm 2024, toàn Đảng bộ huyện Đak Đoa đã kết nạp được 159 đảng viên, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ huyện lên gần 3 nghìn 900 đồng chí. Về công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030: Đến thời điểm này, Ban Thường vụ Huyện ủy Đak Đoa đã tập trung thực hiện công tác chuẩn bị đại hội đúng yêu cầu, đúng quy trình; lựa chọn được 4 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc tổ chức đại hội điểm và thí điểm. Thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị của Trung ương, của Tỉnh ủy Gia Lai, Huyện ủy Đak Đoa cũng đã xây dựng dựng Phương án sáp nhập, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trên địa bàn huyện.

Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Huyện ủy Đak Đoa đã nêu một số khó khăn, vướng mắc mà địa phương cần tập trung tháo gỡ trong thời gian đến như: Tháo gỡ các vướng mắc trong thu hút, triển khai các dự án đầu tư, nhất là đối với Cụm công nghiệp số 2 huyện Đak Đoa; công tác giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; nâng cao chất lượng giáo dục vùng DTTS…

Phát biểu Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương biểu dương và đánh giá cao những kết quả trên các lĩnh vực mà huyện Đak Đoa đã đạt được trong năm 2024, cũng như công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp; công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, tiến độ. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương đề nghị: Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy cần tiếp tục giữ gìn và phát huy tinh thần đoàn kết; phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu các cấp trong thực hiện nhiệm vụ; tiếp tục khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương để thực hiện có kết quả cao hơn nữa các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2025. Cùng với đó, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Đak Đoa cần tiếp tục triển khai các công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030. Về thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu huyện Đak Đoa cần thực hiện đúng theo chủ trương của Trung ương, của tỉnh trong thực hiện và cần tạo sự đồng thuận, thống nhất của cả hệ thống chính trị trong quá trình triển khai. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương cũng đề nghị huyện Đak Đoa cần có quyết tâm cao, giải pháp hiệu quả để hoàn thành mục tiêu xóa được trên 500 nhà dột nát cho người dân trong năm 2025./.

