Đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, tổ chức đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025

Đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam do Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam vừa đến kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, tổ chức đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 tại Lữ đoàn Tăng thiết giáp 273 vàTrung đoàn Bộ binh 28, Sư đoàn 10 thuộc Quân đoàn 34.

Sau khi kiểm tra thực tế, Trung tướng Nguyễn Trọng Bình – Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nambiểu dương, đánh giá cao công tác lãnh đạo, quán triệt, triển khaithực hiện các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của các cấp về công tác sẵn sàng chiến đấu và tổ chức đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.Các đơn vị đã chủ động nghiên cứu địa hình, kiểm tra, bổ sung các văn kiện sẵn sàng chiến đấu sát với nhiệm vụ, địa bàntác chiến; kiện toàn đầy đủ quân số, vũ khí trang bị, phương tiện, vật chất cho công tác sẵn sàng chiến đấu. Triển khai công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 toàn diện, có nhiều hoạt động chăm lo nâng cao đời sống của cán bộ, chiến sĩ;thămtặngquà quân nhân bị bệnh hiểm nghèo, các gia đình chính sách, ngườicó công với cáchmạng. Đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam yêu cầu hai đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc cácnghị quyết, chỉ thị của cấp trên; nắm chắc tình hình địa bàn, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện để xử lý hiệu quảcáctìnhhuống. Làm tốt công tác bảo vệ an toàn khotrạm, công tác phòng, chốngcháy nổ, phòng, chống dịch bệnh. Chuẩn bị đón nhận chiến sĩ mới và huấn luyện năm 2025, đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 chặt chẽ, toàn diện, bảo đảm cho bộ đội đón Tết vuitươi, lành mạnh, an toàn.Nhân dịp Tết Cổ truyền của dân tộc, Trung tướng Nguyễn Trọng Bình traoquà của Bộ Tổng Tham mưu vàgửi lời chúc Tết an khang thịnh vượng, sức khỏe, hạnh phúc tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ hai đơn vị./.

Quang Thắng

Lượt xem: