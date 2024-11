Điện lực Phú Thiện đảm bảo an toàn lưới điện cho nhân dân

Với gần 21.500 khách hàng sử dụng điện lưới, thời gian qua, ngoài chú trọng công tác tư vấn, chăm sóc khách hàng, Điện lực Phú Thiện còn thường xuyên theo dõi, kiểm tra, sửa chữa, khắc phục, đảm bảo an toàn hệ thống lưới điện trên địa bàn. Theo đó, Điện lực Phú Thiện đã đảm bảo cung cấp nguồn điện thường xuyên và an toàn đạt tỷ lệ 100%, chung sức trong việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân và đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương./.

Bảo Anh – Nguyễn Dịu

