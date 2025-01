Dệt màu xanh trên vùng biên cương

Hơn 47 năm được thành lập thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện Chư Prông, Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã gặt hái được những thành tích rất đáng trân trọng và tự hào. Sự bền gan vững chí, kiên cường bám trụ, thi đua lao động sản xuất, đổi mới sáng tạo của các thế hệ cán bộ, công nhân, người lao động của Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông đã góp phần dệt nên màu xanh của sự trù phú, ấm no, hạnh phúc và thanh bình trên địa bàn huyện Chư Prông – vùng biên giới thân yêu của Tổ quốc.

Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông qua hơn 47 năm xây dựng và trưởng thành trên vùng biên giới Chư Prông đã hình thành nên truyền thống tốt đẹp, thể hiện những giá trị cốt lõi của doanh nghiệp nhà nước. Đó là tinh thần đoàn kết, vững vàng trong gian khó và không ngừng đổi mới sáng tạo, áp dụng các phương thức quản trị và mô hình kinh doanh hiện đại, minh bạch và hiệu quả, phù hợp với nền kinh tế thị trường. Bên cạnh yếu tố lợi nhuận, Công ty còn hướng đến mục tiêu phục vụ lợi ích cộng đồng, cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho xã hội và đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế quốc gia; kết hợp giữa các yếu tố kinh tế và xã hội, tham gia giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Hơn 9.300 ha cao su và gần 200 ha cà phê được Công ty hình thành và phát triển trên địa bàn 15 xã, thị trấn của huyện Chư Prông trước đây bị chiến tranh tàn phá nặng nề, khí hậu khắc nghiệt là cả quá trình nỗ lực, phấn đấu của các thế hệ cán bộ, công nhân, người lao động Công ty để dệt nên màu xanh biên cương không ngừng phát triển.

Ông Võ Toàn Thắng – Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam trao đổi: “Ngành Cao su trong những năm vừa qua có những bước thăng trầm, đặc biệt là 10 năm trở lại đây, thị trường hàng hoá cao su gặp khó khăn, giá mủ giảm sâu, từ năm 2014 đến nay giá mủ thấp nhưng sản xuất kinh doanh của Công ty luôn đạt hiệu quả cao. Công ty có 9.300 ha nhưng về khai thác cao su từ 5 ngàn rưỡi đến 6 ngàn ha với sản lượng từ 9 đến 10 ngàn tấn/năm, năng suất bình quân 1,7 tấn/ha; doanh thu mỗi năm từ 400 đến 500 tỷ đồng, trong đó kim ngạch xuất khẩu trong những năm trước đây chỉ vài trăm ngàn đô la thôi, tăng trưởng qua từng năm; đến năm 2023 đã đạt 5 triệu USD/năm, chủ yếu xuất khẩu sang thị trường Mỹ, Nhật Bản, châu Âu; lợi nhuận hàng năm từ 100 đến 120 tỷ đồng, đóng góp ngân sách nhà nước từ 70 đến 80 tỷ đồng.”

Đồng hành cùng sự phát triển của huyện biên giới Chư Prông, Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông đã tích cực tham gia cùng cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và các ngành hữu quan triển khai công tác xóa đói giảm nghèo, “đền ơn đáp nghĩa”, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh. Công ty đã tạo việc làm cho 2.609 lao động, phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số, hiện có mức thu nhập 8,27 triệu đồng/người/tháng.

Chị Rơ Lan Men – Đội 7, Nông trường Thống Nhất, Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam bày tỏ: “Từ khi vào làm công nhân của Công ty thì gia đình có công việc thường xuyên, thu nhập ổn định; con cái được chăm sóc, học hành đầy đủ. Ngoài tiền lương thì có tiền thưởng, tiền ăn giữa ca và được cấp phát phòng hộ lao động, được đóng bảo hiểm xã hội để sau này có chế độ. Làng ó có 63 hộ, trong đó có 53 hộ làm công nhân làm tại Đội 8, Công ty Cao su Chư Prông. Chúng tôi rất yên tâm khi làm công nhân của Công ty, yên tâm gắn bó với Công ty lâu dài.”

Ông Võ Toàn Thắng – Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam trao đổi: “Công ty đã đạt được những thành tựu rất to lớn và toàn diện trên các lĩnh vực, đặc biệt là trong lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội gắn với quốc phòng, an ninh tại địa phương. Phát triển kinh tế gắn với quốc phòng, an ninh tại địa phương là hai nhiệm vụ chính trị rất quan trọng được lãnh đạo Công ty rất chú trọng, coi đây là hai nhiệm vụ song song, phải làm tốt hai nhiệm vụ này.”

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông đã vinh dự được Nhà nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới và được các cấp trao tặng nhiều phần thưởng cao quý khác. Mới đây, Công ty được Thủ tướng Chính phủ trao tặng Giải Vàng chất lượng Quốc Gia năm 2023 và đơn vị liên tục nằm trong top 100 doanh nghiệp bền vững năm 2021, 2022, 2023. Sự trưởng thành và phát triển không ngừng của Công ty đã đóng góp xây dựng vùng biên giới Chư Prông ngày càng giàu mạnh./.

Hà Đức – R’Piên

Lượt xem: 2