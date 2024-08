Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Nhằm nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ (LGTĐB) trong quần chúng Nhân dân, đặc biệt là tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thời gian qua, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai đã tích cực phối hợp với Công an các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kết hợp giao lưu, tặng quà, từng bước nâng cao ý thức chấp hành LGTĐB cho bà con tại các thôn, làng.

Vừa qua, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Chư Sê và Công an xã Kông Htok, huyện Chư Sê tổ chức tuyên truyền LGTĐB cho 150 người dân tại làng Ser Dơ Mó. Các đơn vị đã kết hợp nhiều hình thức tuyên truyền sinh động, như: Thông qua bảng ảnh về các vụ tai nạn giao thông, phát tờ rơi, tuyên truyền miệng và dẫn chứng các vụ tai nạn giao thông xảy ra tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số để bà con nhận biết các lỗi là nguyên nhân dẫn đến tai nạn. Đồng thời, nêu những hệ luỵ, mất mát do tai nạn giao thông gây ra.

Ông Đinh Toan – Phó Chủ tịch UBND xã Kông Htok, huyện Chư Sê nói: “Thời gian qua, Công an xã cũng đã triển khai các kế hoạch gọi hỏi, răn đe đối với thanh thiếu niên thường xuyên có hành vi chạy xe lạng lách, đánh võng để có biện pháp ngăn chặn phù hợp, như: yêu cầu bản thân các cháu cam kết không tái phạm; gia đình, đại diện thôn, làng, người uy tín, già làng cùng ký cam kết quản lý, không để các cháu tái vi phạm, góp phần bảo đảm tốt ANTT.”

Tại buổi tuyên truyền, Phòng Cảnh sát giao thông cũng đã trao tặng hơn 50 suất quà gồm 50 tạ gạo, nhu yếu phẩm, mũ bảo hiểm cho bà con có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, trị giá gần 20 triệu đồng.

Công an và chính quyền xã Kông Htok thường xuyên thực hiện đồng bộ các mặt công tác đã mang lại hiệu quả thiết thực, trong 4 năm qua trên địa bàn xã không xảy ra tai nạn giao thông, ANTT luôn được đảm bảo

Trung tá Hà Đinh Hạnh – Trưởng Công an xã Kông Htok, huyện Chư Sê cho biết: “Với những kết quả đạt được trong công tác tuyên truyền, thời gian tới chúng tôi tập trung tuyên truyền giúp bà con nêu cao nhận thức, đã uống rượu, bia thì không tham gia giao thông; đồng thời tăng cường quản lý xe công nông trên địa bàn…”

Được biết, từ đầu năm 2024 đến nay, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã phối hợp tổ chức hơn 40 buổi tuyên truyền tập trung, thu hút hàng ngàn lượt người tham dự. Trong đó, Phòng Cảnh sát giao thông luôn đổi mới, linh hoạt, sáng tạo trong công tác tuyên truyền, nhằm thu hút đông đảo bà con tham gia, hiệu quả mang lại tích cực.

Đại uý Nguyễn Hữu Hiếu – Bí thư Chi đoàn Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai trao đổi: “Nằm trong chuỗi hoạt động hướng về cơ sở, với chức năng nhiệm vụ được giao, chúng tôi đẩy mạnh tuyên truyền cho bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Với mục đích chính là nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho bà con, hạn chế xảy ra tai nạn giao thông.”

Hi vọng với những nỗ lực đẩy mạnh công tác tuyên truyền của Phòng Cảnh sát giao thông và Công an các đơn vị, địa phương, chính quyền cơ sở sẽ góp phần nâng cao ý thức chấp hành LGTĐB cho bà con tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hạn chế tối đa tai nạn, đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông trên địa bàn

