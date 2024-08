Dấu ấn Giải chạy An Khê Half Marathon 2024

Thị xã An Khê vừa tổ chức thành công giải chạy cự ly bán marathon với tên gọi “An Khê Half Marathon 2024 – Theo bước chân thần tốc”. Tuy đây là lần đầu tiên được tổ chức, nhưng giải đã để lại ấn tượng tốt đẹp, thúc đẩy phong trào tập luyện thể thao trong cộng đồng đồng thời tạo cơ hội quảng bá văn hóa- lịch sử của vùng đất Tây Sơn Thượng đạo.

Giải chạy bán marathon quy tụ hơn 1.140 vận động viên (VĐV) đến từ các cơ quan, đơn vị, xã, phường trên địa bàn thị xã, các VĐV trong và ngoài tỉnh. Ban tổ chức giải chạy mở 3 cự ly gồm 5km, 15km và 21km.

Trước đây, các giải việt dã do thị xã tổ chức thường giới hạn độ tuổi tham gia trên 15 và dưới 55 tuổi, nhưng giải chạy An Khê Half Marathon 2024 đã mở rộng độ tuổi, cụ thể trẻ em từ đủ 8 tuổi có thể tham gia cự ly 5 km, đủ 12 và 16 tuổi có thể tham gia ở cự ly tương ứng 15 và 21 km. Ban tổ chức cũng xây dựng cơ cấu giải thưởng ảnh đẹp dành cho các đôi vợ chồng cùng nhau về đích. Vì thế, trên đường chạy, rất nhiều gia đình, cả bố mẹ và các con cùng nhau vượt qua thử thách, chinh phục cung đường chạy. Giải chạy bán marathon đã tạo nên khoảnh khắc đáng nhớ, gắn kết các thành viên trong gia đình. Vợ chồng chị Đặng Thị Ánh Dương cùng con trai nhỏ 8 tuổi hoàn thành cự ly 5 km trong niềm phấn khởi.

Chị Đặng Thị Ánh Dương- Tổ 7- Phường Tây Sơn- thị xã An Khê bày tỏ: “Gia đình mình rất yêu thích môn chạy bộ, lần đầu tiên thị xã An Khê tổ chức giải Half Marathon “Theo bước chân thần tốc” năm 2024 thì gia đình mình rất là vui và năng lượng muốn truyền tải đến cho người thân, bạn bè và tất cả mọi người cùng luyện tập chạy bộ nâng cao sức khỏe. Qua đó thì nâng cao tinh thần luyện tập thể dục thể thao của thị xã”.

Giải chạy An Khê Half Marathon năm nay quy tụ nhiều runner nổi tiếng đến từ các câu lạc bộ chạy trong và ngoài tỉnh. Thành tích của các VĐV cũng rất ấn tượng như: VĐV về nhất chặng 21 km với 1 giờ 15 phút, về nhất chặng 5 km với thành tích hơn 19 phút…

Khắp các tuyến đường, nhiều người dân của thị xã đã tập trung để cổ vũ cho các VĐV chinh phục cung đường. Với cự ly 5km, các VĐV hầu hết chỉ chạy trên các tuyến đường nội thị, trong khi đó cự ly 15km và 21km được trông chờ hơn cả khi lần đầu tiên khai thác tuyến đường vành đai phía Bắc với cảnh quan thơ mộng. Các runner đều tỏ ra hào hứng khi được tận hưởng cảm giác chạy trên những cung đường uốn lượn qua những cánh đồng xanh ngát và những dải đồi điện gió ấn tượng.

Anh Nguyễn Hoàng Thi – Chủ tịch CLB An Nhơn runner-tỉnh Bình Định cho biết: “Nói chung lên đây trải nghiệm là chính, thứ 2 là trải nghiệm cung đường. Tụi anh ở dưới đó chạy road là chính thôi chứ không có chạy trail, khi lên đây dốc rất là nhiều nhưng đường rất là đẹp. Cái thứ hai nữa là khi tham gia giải thì thấy bà con ở đây rất là vui vẻ, nồng nhiệt đón chào, rất là cảm ơn An Khê”

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, giải đấu đã đạt được nhiều mục đích tốt đẹp, không chỉ thúc đẩy phong trào chạy bộ để rèn luyện sức khỏe trong các tầng lớp nhân dân mà thông qua còn tạo nền tảng để tổ chức giải thể thao theo hướng xã hội hóa toàn bộ nguồn kinh phí. Đặc biệt, đây là cơ hội tốt quảng bá hình ảnh của vùng đất Tây Sơn thượng đạo giàu giá trị văn hóa – lịch sử đến với các vận động viên cũng như du khách trong và ngoài tỉnh.

Bà Lê Thị Hồng Minh – Phó Chủ tịch UBND thị xã An Khê- Trưởng Ban tổ chức giải Half Marathon năm 2024 trao đổi: “Có thể nói lần đầu tiên tổ chức nhưng An Khê được sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Thị ủy- UBND cũng như một số nhà tại trợ và đặc biệt đã mời được rất nhiều VĐV. Qua giải lần này có mấy mục đích đó là: đẩy mạnh phong trào chạy bộ của thị xã An Khê sẽ luôn phát triển và sẽ có thật nhiều người đồng hành cùng với môn này. Và cũng qua đây ngoài ra đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại;lan tỏa truyền thống của quê hương Tây Sơn Thượng đạo và kết nối du lịch của An Khê với các vùng miền”.

Với hiệu ứng tích cực của giải chạy “An Khê Half Marathon 2024”- Theo bước chân thần tốc”, hy vọng các giải đấu tiếp theo sẽ diễn ra với quy mô, chất lượng cao hơn.

Phương Thanh – Thế Huynh

