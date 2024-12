Đak Đoa tổ chức lễ ra quân đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

Huyện Đak Đoa vừa tổ chức lễ ra quân đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Đồng chí Bùi Thanh Bình – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Đak Đoa dự và chỉ đạo tại lễ ra quân.

Đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 diễn ra từ ngày 15/12/2024 đến ngày 14/2/2025. Mục tiêu triển khai Đợt cao điểm nhằm kiềm chế, kéo giảm tội phạm xâm phạm trật tự xã hội ít nhất 5% so với cùng kỳ năm trước và tháng liền kề trước đợt cao điểm; phấn đấu tỷ lệ điều tra khám phá các vụ án hình sự đạt từ 80% trở lên. Tiếp tục đấu tranh có hiệu quả với tệ nạn đánh bạc, mại dâm, không để hình thành các tụ điểm về tệ nạn xã hội.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Bùi Thanh Bình – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đak Đoa nhấn mạnh, công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự xã hội và trật tự an toàn giao thông … là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là trách nhiệm của các cấp, các ngành, trong đó lực lượng Công an giữ vai trò nòng cốt. Phát huy những kết quả đạt được và để hoàn thành chỉ tiêu đặt ra trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đề nghị Công an huyện căn cứ tình hình thực tế tham mưu cấp uỷ, chính quyền địa phương lãnh đạo. chỉ đạo, điều hành triển khai tốt các nhiệm vụ; phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng công an, nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ. Ngay sau Lễ ra quân, các lực lượng Công an, thành viên các tổ bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở và đoàn viên, hội viên các hội đoàn thể của huyện Đak Đoa đã tổ chức diễu hành, biểu dương lực lượng; tuyên truyền lưu động trên các tuyến đường chính tại trung tâm huyện với quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong đợt cao điểm./.

Phương An – Quốc Toản

