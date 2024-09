Công ty Điện lực Gia Lai nỗ lực đảm bảo cung cấp điện các tháng cuối năm 2024

Nhiều giải pháp đã và đang được Công ty Điện lực Gia Lai (PC Gia Lai) triển khai nhằm bảo đảm cung ứng điện phục vụsinh hoạt và hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng dùng điện trên địa bàn tỉnh trong những tháng còn lại của năm 2024.

Tính đến hết tháng 8/2024, sản lượng điện thương phẩm PC Gia Lai đã thực hiện đạt 1.129,15 triệu kWh (tăng 21,46% so với cùng kỳ năm 2023); giá bán điện bình quân đạt 2.083,58 đồng/kWh (tăng hơn 140 đồng/kWh so với cùng kỳ 2023 và cao hơn kế hoạch 30,58 đồng/kWh). Trong 8 tháng đầu năm 2024, PC Gia Lai đã triển khai thi công quyết toán 19 công trình sửa chữa lớn với giá trị quyết toán đạt gần 15 tỷ đồng; đồng thời đơn vị cũng đã tích cực triển khai công tác đầu tư xây dựng và đã quyết toán hoàn thành 52/96 công trình được giao quản lý đầu tư xây dựng. Trong những tháng còn lại của năm 2024, PC Gia Lai sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nghiệm thu, đóng điện đưa vào sử dụng các công trình năm 2024 đúng tiến độ đề ra, đảm bảo lưới điện vận hành an toàn, thông suốt và tin cậy, góp phần nâng cao chất lượng điện cung cấp cho khách hàng. Bên cạnh đó, PC Gia Lai tiếp tục đẩy mạnh việc áp dụng khoa học công nghệ trong công tác quản lý kỹ thuật vận hành, theo dõi giám sát thông số vận hành lưới điện; tránh tình trạng quá tải gây mất an toàn lưới điện và mất điện cục bộ./.

Mỹ Tiến – Thanh Sáng

