Công tác trọng tâm xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2025

Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội (PCTP,TNCH) và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) tỉnh Gia Lai vừa ban hành Chương trình số 05 về Công tác trọng tâm xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2025.

Chương trình đề ra 7 nội dung trọng tâm cụ thể, gồm: Chủ động tham mưu, triển khai thực hiện hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, BCĐ Trung ương về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Linh hoạt, sáng tạo trong công tác vận động quần chúng tham gia bảo vệ ANTT, chủ động nắm tình hình, đề xuất, triển khai giải pháp thực hiện công tác vận động quần chúng phù hợp với địa bàn cơ sở; Phát huy hiệu quả công tác phối hợp giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn; Quan tâm đưa công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Thực hiện Thông tư số 124 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” và Quyết định số 510 của Bộ Công an về “Quy định Tiêu chí đánh giá, phân loại phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đi vào thực chất, hiệu quả. Triển khai “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” sát với tình hình thực tế ở các địa bàn, lĩnh vực, tạo sự lan tỏa rộng khắp. Phát huy hiệu quả lực lượng nòng cốt hỗ trợ đắc lực cho công tác tuyên truyền, vận động quần chúng ở cơ sở./.

