Công an TP. Pleiku quyết liệt xử lý nồng độ cồn

Thực hiện cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, cùng với lực lượng Công an trên địa bàn tỉnh Gia Lai, những ngày này, Công an thành phố Pleiku đã huy động tối đa lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để thực hiện nhiệm vụ; trong đó chú trọng kiểm soát nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông vào các khung giờ cao điểm trong ngày. Ghi nhận của nhóm phóng viên an toàn giao thông.