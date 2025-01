Công an tỉnh Gia Lai tổng kết công tác năm 2024

Sáng nay (4/1), Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2024, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2025. Đồng chí Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị. Đồng chí Thiếu tướng Rah Lan Lâm – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì Hội nghị.

Trong năm 2024, Công an tỉnh Gia Lai đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả chỉ đạo của các cấp, tiếp tục bảo đảm giữ vững tình hình an ninh chính trị, bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Trong đó đã kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả các âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; đồng thời mở nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội; nhờ đó số vụ phạm tội về trật tự xã hội đã giảm gần 21% so với năm 2023; đã điều tra, làm rõ 821 vụ phạm tội, đạt tỷ lệ gần 80% và không để oan sai, bỏ lọt tội phạm; tiến hành khởi tố 18 vụ với 26 bị can về tham nhũng, chức vụ; phát hiện, xử lý 557 vụ, 607 đối tượng phạm tội, vi phạm về kinh tế, môi trường, an toàn thực phẩm; phát hiện, bắt 233 vụ với 410 đối tượng phạm tội mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông được triển khai đồng bộ, xuyên suốt và quyết liệt. Bên cạnh đó, Công an tỉnh Gia Lai đã tham mưu các cấp triển khai có hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ với 2 vai trò vừa “tiên phòng” và “thường trực” trong quá trình triển khai thực hiện. Ghi nhận những thành tích, kết quả đạt được, trong năm 2024, toàn Công an tỉnh đã có trên 500 lượt tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác được các cấp khen thưởng.

Trong năm 2025, Công an tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp gắn với đợt thi thi đua đặc biệt chào mừng Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2025) nhằm đảm bảo giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội và các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của tỉnh. Một số mục tiêu, chỉ tiêu lớn được đặt ra là kéo giảm ít nhất 5% số vụ phạm tội về trật tự an toàn xã hội so với năm 2024; tỷ lệ điều tra án chung đạt trên 75%, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng trên 90%; tỷ lệ giải quyết, xử lý tin báo về tội phạm đạt trên 90%; kéo giảm 3 tiêu chí về tai nạn giao thông…/.

Đức Hải – Ksor Tuối

