Sáng nay (ngày 15/12), Công an tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ ra quân thực hiện Cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Đến dự và chỉ đạo buổi Lễ có đồng chí Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Gia Lai. Chủ trì buổi Lễ có đồng chí Thiếu tướng Rah Lan Lâm – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Dự Lễ có lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể là thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh cùng 650 cán bộ, chiến sỹ của 27 đơn vị trực thuộc Công an tỉnh và Công an thành phố Pleiku.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ ra quân thực hiện Cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, đồng chí Thiếu tướng Rah Lan Lâm – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai nhấn mạnh: Năm 2024, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, lực lượng Công an toàn tỉnh, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, số vụ tội phạm xâm phạm về trật tự an toàn xã hội được kéo giảm 20,9% so với năm 2023. Phát huy kết quả đạt được; đồng thời thực hiện nghiêm mệnh lệnh chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an, quán triệt các chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; đồng chí Rah Lan Lâm đề nghị lực lượng Công an toàn tỉnh trong đợt cao điểm này chủ động, quyết liệt triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở. Chủ động phân tích, đánh giá, nhận diện, dự báo tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng và những vấn đề phức tạp nổi lên tại cơ sở để kịp thời tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền các cấp xử lý, không để bị động trong mọi tình huống.

Thiếu tướng Rah Lan Lâm – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai phát biểu: “Đối với lực lượng Cảnh sát: Triển khai biện pháp nghiệp vụ đấu tranh mạnh với các băng nhóm tội phạm hoạt động phức tạp, tội phạm đánh bạc, tội phạm cố ý gây thương tích, “tội phạm đường phố” đây là loại tội phạm công khai, manh động, diễn biến nhanh, hậu quả lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng không chỉ đến tín mạng, sức khỏe của đối tượng, bị hại mà còn người dân xung quanh, người đi đường, làm mất an ninh trật tự tiềm ẩn gây ra trọng án. Phấn đấu giảm tội phạm hình sự 5% so với thời gian liền kề trước cao điểm và cùng kỳ Tết Giáp Thìn 2024; tỷ lệ điều tra khám phá án chung đạt trên 80%, trong đó án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 95% trở lên. Thực hiện nghiêm quy định pháp luật trong hoạt động điều tra, tiếp nhận, giải quyết tin báo; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về ANTT; đảm bảo an toàn giảm các vụ cháy, nổ; tập trung giảm TNGT trên cả 03 tiêu chí. Đối với lực lượng An ninh: Nắm chắc tình hình nội, ngoại biên; chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các tổ chức, đối tượng thù địch, phản động; bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, các hoạt động văn hóa, xã hội, lễ, hội vui xuân, đón Tết của Nhân dân. Bám sát địa bàn, nắm và tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết các vụ việc ngay từ cơ sở, không để phát sinh “điểm nóng” về ANTT.”

Phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các đơn vị tại Lễ ra quân; đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc các cấp trong tỉnh phối hợp chặt chẽ cùng lực lượng Công an thực hiện tốt phương châm hành động “Đoàn kết, kỷ cương, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, tăng tốc, hiệu quả” và tinh thần “Tiền hô hậu ủng, trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt” để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Đồng chí Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Gia Lai phát biểu: “Lực lượng Công an triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, nắm, phân tích, nhận diện, dự báo chính xác tình hình tội phạm từ đó xác định nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, khâu đột phá trong tấn công trấn áp tội phạm; chú trọng nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền ý thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ tài sản của người dân. Tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp tấn công trấn áp, truy nã các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, các nhóm tội phạm hoạt động chuyên nghiệp; đối tượng lưu manh, côn đồ; triệt phá các đường dây, tụ điểm ma túy; hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hàng cấm, nhất là pháo nổ; tội phạm, vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm… Quản lý chặt các loại hình kinh doanh có điều kiện; đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, phòng ngừa cháy, nổ để người dân vui Xuân đón Tết an toàn. Lực lượng an ninh trật tự tại cơ sở phát huy hiệu quả chức trách của mình trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT tại cơ sở, tích cực tham gia vận động cảm hóa, giáo dục người vi phạm pháp luật; xứng đáng là địa chỉ đáng tin cậy của người dân ở thôn, làng, tổ dân phố. Thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ với phương châm “thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, lấy niềm vui Nhân dân làm động lực, làm niềm vui hạnh phúc của chính mình”.

Tiếp đó, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đã xuất quân, diễu hành, biểu dương lực lượng trên các tuyến đường lớn tại thành phố Pleiku nhằm thể hiện quyết tâm vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong đợt cao điểm này.

Đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai thực hiện trong 2 tháng (từ 15/12/2024 đến 15/02/2025).

Đoàn Bình – Huy Toàn

