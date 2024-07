Công an tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2024

Sáng nay (ngày 18/7), Công an tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Thiếu tướng Rah Lan Lâm – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Dương Mah Tiệp – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh, lãnh đạo một số ngành, đơn vị lực lượng vũ trang, lãnh đạo Công an 17 huyện, thị xã, thành phố và lãnh đạo Công an 220 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Thiếu tướng Rah Lan Lâm – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: 6 tháng đầu năm 2024, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh; đồng thời thực hiện tốt chức năng tham mưu, triển khai đồng bộ, quyết liệt, duy trì bảo đảm an ninh từ sớm, từ xa và ngay tại cơ sở; do đó, an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh luôn được giữ vững, ổn định, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Cùng với đó, công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm và vi phạm pháp luật; quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự; phòng cháy chữa; bảo đảm trật tự an toàn giao thông được triển khai mạnh mẽ, đồng bộ với mục tiêu “xây dựng, củng cố môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân”, qua đó đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm 2024, Công an tỉnh Gia Lai đã ban hành hàng trăm văn bản chỉ đạo triển khai các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm theo chuyên đề, tuyến, lĩnh vực, địa bàn xuyên suốt…, do đó tội phạm xâm phạm trật tự an toàn xã hội kéo giảm cả 3 chỉ số so với cùng kỳ năm 2023. Công an tỉnh đã thực hiện đồng bộ, hiệu quả vai trò “tiên phong” và “thường trực” trong thực hiện Đề án 06 của Chính phủ; đến nay đã duy trì làm sạch dữ liệu thông tin dân cư đạt 99%, bảo đảm “đúng, đủ, sạch”.

Bên cạnh nhấn mạnh những kết quả đạt được, đồng chí Thiếu tướng Rah Lan Lâm đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị tập trung phân tích, làm rõ những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; đề ra các giải pháp cụ thể để quyết liệt triển khai nhằm tiếp tục hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong những tháng còn lại của năm 2024.

Thông tin chi tiết về Hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2024 do Công an tỉnh Gia Lai tổ chức chúng tôi tiếp tục cập nhật, gửi đến quý vị và các bạn trong Chương trình Thời sự tiếp theo.

Đoàn Bình – Viễn Khánh

