Công an tỉnh Gia Lai bắt giữ nhiều đối tượng phạm tội dịp nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025

Trong 09 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 (từ ngày 25/01/2025 đến ngày 02/02/2025; tức từ ngày 26 tháng Chạp năm Giáp Thìn 2024 đến hết ngày Mùng 5 tháng Giêng năm Ất Tỵ 2025), lực lượng Công an trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, qua đó đấu tranh trấn áp có hiệu quả các loại tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, giúp Nhân dân đón Xuân mới vui tươi, hạnh phúc.

Theo đó, trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, lực lượng Công an trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã điều tra, làm rõ 03 vụ phạm pháp hình sự. So với cùng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm 2024, số vụ phạm pháp hình sự bằng về số vụ, song đã kéo giảm 02 người bị thương. Cùng với đó, lực lượng Công an đã phát hiện, xử lý 01 vụ tàng trữ hàng cấm là pháo hoa nổ và 01 vụ mua bán trái phép chất ma túy; tạm giữ hình sự 05 đối tượng để điều tra.

Đoàn Bình

Lượt xem: