Công an huyện Kbang ra mắt mô hình “Chung tay vì cộng đồng” và khởi công xây dựng Nhà tình nghĩa cho hộ nghèo

Công an huyện Kbang vừa tổ chức Lễ ra mắt mô hình “Chung tay vì cộng đồng” với 22 thành viên là cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Kbang và Công an các xã, thị trấn của huyện.

Mô hình hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện Kbang và Ban điều hành mô hình. Việc thành lập mô hình “Chung tay vì cộng đồng” nhằm huy động sự vào cuộc của các tầng lớp nhân dân cũng như nguồn lực để giúp đỡ các gia đình, cá nhân, các địa phương khó khăn, như: Xây dựng, sửa chữa cầu dân sinh, đường giao thông, trường học, nhà ở; tặng quà cho các gia đình, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Nhân dịp này, Công an huyện Kbang cũng khởi công xây dựng Nhà tình nghĩa cho gia đình ông Đinh Văn Xuyết – là hộ nghèo khó khăn về nhà ở tại làng Groi của xã Kông Bờ La. Dự kiến căn nhà được xây dựng trên diện tích khoảng 60 m², mái lợp tôn, nền lát gạch men; trong đó Công an huyện Kbang hỗ trợ 70 triệu đồng. Đây cũng là công trình của Công an huyện Kbang chào mừng Kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập lực lượng Công an Nhân dân (19/8/1945 – 19/8/2024)./.

