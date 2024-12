Công an huyện Đak Đoa bắt giữ 2 anh em ruột hái trộm hơn 450 kg cà phê

Bà con nông dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang bước vào cao điểm thu hoạch cà phê; để đảm bảo an ninh trật tự, lực lượng Công an trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều giải pháp trong đấu tranh phòng, chống tội phạm trộm cắp. Và mới đây, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Đak Đoa đã bắt giữ 2 đối tượng là anh em ruột lợi dụng sự tin tưởng của chủ vườn thuê trông coi đã hái trộm hơn 450 kg cà phê, chờ mang đi tiêu thụ.