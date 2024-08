Công an Gia Lai với các hoạt động “dân vận khéo”, hướng về cơ sở

Bên cạnh các hoạt động công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng, nhiều năm qua, thấm nhuần lời căn dặn của Bác Hồ: “Công an của ta là Công an Nhân dân, vì dân mà phục vụ và dựa vào dân mà làm việc”, cán bộ, chiến sĩ Công an Gia Lai đã đẩy mạnh các hoạt động “dân vận khéo”, hướng về cơ sở. Với nhiều phong trào, hoạt động, mô hình thiết thực, ý nghĩa được thực hiện đều khắp từ Công an tỉnh đến Công an các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh không chỉ thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó quân dân, tô thắm những hình ảnh đẹp của lực lượng Công an trong lòng Nhân dân mà còn góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Mô hình kết nghĩa giữa Công an TP. Pleiku, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Công an thành phố với làng Dò Guăh, xã Chư Á, TP. Pleiku 1 trong những mô hình “dân vận khéo” vinh dự được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen. Để tạo nên những dấu ấn rõ nét trong công tác kết nghĩa giữa cán bộ, chiến sĩ với bà con, vào các dịp lễ, tết, năm học mới và các lễ hội, nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà, giao lưu văn hóa-văn nghệ, thể dục thể thao được Công an thành phố tổ chức tại làng. Qua đó không chỉ góp phần giúp người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống mà còn tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa Công an với bà con, đồng thời tiếp bước đến trường cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Em H’Thùy Kưm, Làng Dò Guăh, xã Chư Á, TP. Pleiku tâm sự: Bố mẹ chưa mua vở cho con, được các cô chú Công an tặng thì bố mẹ đỡ mua hơn. Trong năm học mới con sẽ cố gắng học tốt hơn.

Thượng tá Vũ Thọ Hanh, Phó Trưởng Công an TP. Pleiku chia sẻ: Cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố đã đến từng nhà để tìm hiểu hoàn cảnh của từng bà con, từng gia đình để hỗ trợ bà con phát triển kinh tế cũng như giữ gìn an ninh trật tự. Trong những ngày lễ, tết, ngày hội trong làng cán bộ chiến sĩ đều tổ chức quyên góp, hỗ trợ bà con bằng vật chất và tinh thần. Qua đó bà con đã hỗ trợ cho Công an thành phố rất nhiều trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở.

Ông Rơ Lan Juh, Trưởng thôn làng Dò Guăh, xã Chư Á, TP. Pleiku cho biết: Đời sống của bà con, phát triển kinh tế cũng rõ rệt, xây nhà, đường làng ngõ xóm sạch sẽ. Cảm ơn Công an thành phố đã quan tâm trong thời gian vừa qua. Trong làng cũng ổn định tình hình an ninh trật tự./// Nhiều năm làng đạt danh hiệu làng văn hóa, năm nay phấn đấu làng nông thôn mới.

Tùy vào đặc thù công tác của mỗi đơn vị, thời gian qua, Công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh Gia Lai đã đẩy mạnh các hoạt động “dân vận khéo” với phương châm: “Hướng về cơ sở, chung sức vì cộng đồng, lồng ghép tuyên truyền pháp luật”. Thông qua giúp đỡ, chăm sóc, hỗ trợ nuôi dưỡng trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn còn lan tỏa những hình ảnh đẹp của người cán bộ, chiến sĩ Công an qua mô hình “Con nuôi Công an xã”. Theo đó, ngoài nguồn kinh phí tự nguyện đóng góp của mỗi cán bộ, chiến sĩ, Công an các địa phương còn huy động các nguồn lực ủng hộ nhằm tạo chỗ dựa vững chắc, động viên các em có hoàn cảnh khó khăn đến trường, yên tâm theo học cái chữ.

Em Đinh Thị Nhi, Làng Hòa Bình, xã Tú An, thị xã An Khê vui vẻ tâm sự: Các chú Công an nhận nuôi con, con rất vui, con sẽ cố gắng học.

Trung tá Võ Thành Thảo, Trưởng Công an xã Tú An, thị xã An Khê chia sẻ: Chúng tôi cũng phối hợp với mặt trận, đoàn thể và hệ thống chính trị ở 3 làng, nhà trường thường xuyên nắm bắt tình hình để động viên, nhắc nhở, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các cháu đến trường tìm con chữ, thay đổi cuộc sống.

Với phương châm: “Lúc dân cần, lúc dân khó có Công an”, từ năm 2021 đến nay, Công an tỉnh Gia Lai đã trao tặng hàng trăm nhà tình nghĩa, nhà nghĩa tình đồng đội với tổng trị giá hơn 10 tỷ đồng; tổ chức lao động tình nguyện giúp dân trên 5.000 ngày công; đồng thời thăm, tặng quà, hỗ trợ khám, cấp phát thuốc miễn phí cho hàng chục ngàn người dân và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, khi đại dịch Covid-19 bùng phát, hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ Công an Gia Lai đã kiên trì bám chốt, tạo thành lá chắn thép trong bảo vệ an ninh trật tự, góp phần kiểm soát, khống chế, không để dịch bệnh lây lan. Trong những lúc gian khó, hiểm nguy, người chiến sĩ Công an đã viết nên những câu chuyện cảm động, đầy tình người. Từ sự nỗ lực đó, Công an tỉnh Gia Lai vinh dự là 1 trong 11 tập thể toàn quốc được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba trong phong trào thi đua đặc biệt do Bộ Công an phát động.

Đại tá Phạm Hữu Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai cho biết: Cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo về công tác đảm bảo an ninh trật tự, trong những năm qua, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác dân vận, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên liên tục gắn với công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND. Công tác dân vận được Công an các đơn vị, địa phương tổ chức và triển khai thực hiện với nhiều cách làm hay, thiết thực, hiệu quả, tạo sức lan tỏa rất tích cực đến mọi tầng lớp Nhân dân. Qua đó đã huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thốn chính trị cùng vào cuộc chăm lo đời sống cho đồng bào nghèo, gia đình chính sách, người có công với tinh thần không ai bị bỏ lại phía sau. Có thể khẳng định, công tác dân vận đã góp phần quan trọng trong công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngặn chặn các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; củng cố phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, xây dựng những hình ảnh đẹp của người cán bộ, chiến sĩ Công an Gia Lai trong lòng Nhân dân.

Với nhiều mô hình “dân vận khéo”, hướng về cơ sở được Công an Gia Lai nỗ lực thực hiện cho thấy: Lực lượng Công an không chỉ tập trung đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn cuộc sống bình yên cho Nhân dân mà còn chung tay, cộng đồng trách nhiệm đối với công tác an sinh xã hội tại địa phương. Qua đó góp phần thực hiện tốt Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an Nhân dân bản lĩnh, nhân văn vì Nhân dân phục vụ./.

Thiên Thanh – Viễn Khánh – Lê Ánh (Công an tỉnh).

