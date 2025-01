Công an Gia Lai lập nhiều chiến công trong đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm cao điểm Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025

Hơn nửa tháng triển khai cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự phục vụ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, lực lượng Công an trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã lập được nhiều chiến công trong đấu tranh, bắt giữ nhiều đối tượng phạm tội. Với những thành tích đạt được, mới đây, Công an tỉnh Gia Lai vinh dự được lãnh đạo Bộ Công an biểu dương.

Theo đó, Công an tỉnh Gia Lai đã điều tra, làm rõ 34 vụ phạm pháp hình sự; bắt, xử lý 55 đối tượng phạm tội. Trong đó, điều tra, làm rõ 11 vụ trộm cắp tài sản, 9 vụ cố ý gây thương tích, 5 vụ đánh bạc, 5 vụ hủy hoại tài sản; 3 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản… không để xảy ra tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Bên cạnh đó, lực lượng Công an còn phát hiện, xử lý 12 vụ với 36 đối tượng vi phạm pháp luật về kinh tế, môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, thu giữ 173 kg pháo, gần 10.000 sản phẩm hàng hoá và nhiều tang vật khác liên quan. Phát hiện, điều tra làm rõ 34 vụ, 61 đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 51,3 gam ma túy các loại. Bắt, vận động đầu thú 5 đối tượng truy nã, trong đó có 1 đối tượng đặc biệt nguy hiểm và 2 đối tượng nguy hiểm.

Đoàn Bình – Thanh Sáng

