Công an Gia Lai lập nhiều chiến công sau 1 tháng thực hiện cao điểm đấu tranh trấn áp các loại tội phạm phục vụ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2205

Sau 1 tháng thực hiện cao điểm ra quân đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự phục vụ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025; lực lượng Công an trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã lập được nhiều chiến công khi liên tiếp đấu tranh, triệt phá, bắt giữ nhiều đối tượng phạm tội.

Theo đó, từ ngày 15/12/2024 đến 15/1/2025, lực lượng Công an trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã bắt giữ, thụ lý điều tra 85 vụ phạm pháp hình sự; chiếm phần lớn là: Trộm cắp tài sản; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; hiếp dâm người dưới 16 tuổi và giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi… So với thời điểm tháng trước liền kề, số vụ phạm pháp hình sự giảm 10 vụ thụ lý, giảm 01 người chết, thiệt hại tài sản giảm 3,5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, lực lượng Công an đã đấu tranh bắt giữ 51 vụ với 56 đối tượng phạm tội về trật tự quản lý kinh tế, tham nhũng và chức vụ; thu giữ 11 m³ gỗ, 984 kg pháo nổ, 6.500 gói thuốc lá và gần 11.000 hàng hóa các loại. Trong công tác đấu tranh với tội phạm ma túy, lực lượng Công an toàn tỉnh đã phát hiện 54 vụ, bắt giữ 99 đối tượng tàng trữ, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; bắt giữ 14 vụ với 37 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. Đồng thời phát hiện, xử lý 18 vụ 20 đối tượng vi phạm pháp luật về môi trường.

Đoàn Bình – Thanh Sáng

Lượt xem: