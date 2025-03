Chư Păh xây dựng và duy trì trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

Thời gian qua, huyện Chư Păh đã huy động các nguồn lựcđể đầu tư xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển giáo dục mầm non theo hướng chuẩn hóa.

Trường Mầm non xã Ia Khươl hiện có 377 trẻ theo học tại 13 lớp. Nhà trường có 28 cán bộ, giáo viên, nhân viên, 100% đạt chuẩn trở lên. Để nâng cao hiệu quả xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia, nhà trường được đầu tư trên 7 tỷ đồng để xây dựng mới khu trung tâm trường học gồm 6 phòng học, bếp ăn, khu vận động trải nghiệm cho trẻ; bổ sung trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơicho trẻ. Diện mạo của trường khang trang, sạch đẹp. Năm 2023, trường được công nhận “Trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ I”.

Bà Trần Thị Thủy – Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Ia Khươl, huyện Chư Păh chia sẻ: Trường để đạt chuẩn quốc gia, vừa rồi cả tập thể nhà trường cũng nỗ lực, cố gắng hết mọi mặt. Tập trung về nguồn lực cũng như về thời gian, làm thêm đồ dùng, đồ chơi phục vụ cho công tác dạy và học cho các con. Và cũng nhờ được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo đầu tư cơ sở vật chất rất là khang trang, đầy đủ cho nên trường đã đạt chuẩn quốc gia.

Em Rơ Châm Thủy – Trường Mầm non xã Ia Khươl, huyện Chư Păh tâm sự: Con đi học rất là vui, cô dạy con bài thơ, cô dạy con hát bài hát, con rất thích đi học.

Trường Mầm non thị trấn Ia Ly được công nhận “Trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ I” vào năm 2014. Trường luôn quan tâm đầu tư cơ sở vật chất; duy trì, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên. Chất lượng giáo dục không ngừng được nâng lên; 100% trẻ được ăn bán trú, khám sức khỏe định kỳ, được bảo đảm an toàn cả về thể chất và tinh thần…Trường luôn duy trì, giữ vững trường đạt chuẩn quốc gia.

Bà Trần Thị Mơ – Hiệu trưởng Trường Mầm non thị trấn Ia Ly, huyện Chư Păh chia sẻ: Thời gian vừa qua, việc thứ nhất là nhà trường đầu tư về cơ sở vật chất. Ở đây nhà trường tham mưu với các cấp lãnh đạo để được đầu tư về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học. Và bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên để đáp ứng được các tiêu chuẩn trong xây dựng trường chuẩn quốc gia. Bây giờ hiện tại 100% giáo viên đạt chuẩn

Huyện Chư Păh hiện có 14 trường mầm non công lập với gần 4.000 trẻ. Hằng năm, các trường đã chủ động triển khai rà soát những điều kiện, tiêu chuẩn, tích cực tham mưu các cấp đầu tư kinh phí, sắp xếp đội ngũcán bộ, giáo viên…đảm bảo đạt các tiêu chí chất lượng giáo dục. Từ năm 2021 đến nay, huyện đã đầu tư gần 20 tỷ đồng để sửa chữa, xây dựng cơ sở vật chất trường học mầm non và có 10 trường mầm non được công nhận “Trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ I”.

Ông Nguyễn Đình Phước – Phó Trưởng phòng GD&ĐT huyện Chư Păh cho biết: Trong thời gian tới, phòng giáo dục sẽ tiếp tục, thứ nhất là sẽ chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên. Thì hiện nay đội ngũ giáo viên trong huyện cơ bản chuẩn và thường xuyên tổ chức các chuyên đề, khuyến khích giáo viên tự học để từng bước nâng cao trình độ về chuyên môn để góp phần nâng cao năng lực giảng dạy áp dụng trong quá trình giảng dạy. Một việc nữa là tiếp tục quan tâm đầu tư, kêu gọi các nguồn từ cộng đồng xã hội, các mạnh thường quân, các nguồn ngân sách tiếp tục củng cố, xây dựng các đơn vị trường học. Phấn đấu tiếp tục 4 trường còn lại đạt chuẩn quốc gia trong thời gian tới.

Thông qua xây dựng và duy trì trường mầm non đạt chuẩn quốc gia đã góp phần thực hiện hiệu quảchiến lược phát triển giáo dục; nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ trên địa bàn huyện Chư Păh một cách toàn diện.

Diễm Ly – Bùi Đại.

