Chính sách hỗ trợ thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Ngày 01/3/2025, HĐND tỉnh Gia Lai ban hành Nghị quyết số 114/2025/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức (CB,CC,VC và NLĐ) trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Theo đó:

– Đối tượng áp dụng là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động quy định tại Điều 2 Nghị định số 178/2024/NĐ-CP thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Gia Lai và cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác có liên quan.

– Nguyên tắc giải quyết chính sách hỗ trợ thực hiện theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 178/2024/NĐ-CP.

– Cách xác định thời gian và tiền lương để tính hưởng chính sách hỗ trợ thực hiện theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 178/2024/NĐ-CP; Điều 3 Thông tư số 01/2025/TT-BNV ngày 17/01/2025 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

– Ngoài các chính sách, chế độ được hưởng theo quy định của Nghị định số 178 của Chính phủ, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 114 ngày 01/3/2025 của HĐND tỉnh Gia Lai được hỗ trợ thêm 15% mức hỗ trợ quy định tại Điều 7, Điều 9 và Điều 10 Nghị định số 178 của Chính phủ.

– Về nguồn kinh phí giải quyết chính sách hỗ trợ:

+ Đối với cán bộ, công chức và người lao động (trừ người lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập), kinh phí giải quyết chính sách do ngân sách cấp tỉnh đảm bảo.

+ Đối với viên chức và người lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư; đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên thì kinh phí giải quyết chính sách từ nguồn thu hoạt động sự nghiệp của đơn vị và nguồn thu hợp pháp khác (nếu có).

+ Đối với viên chức và người lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo một phần chi thường xuyên thì ngân sách cấp tỉnh đảm bảo kinh phí giải quyết chính sách trên số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền giao. Đối với số người nằm ngoài chỉ tiêu số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền giao, người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động thì các cơ quan, đơn vị tự sắp xếp từ dự toán ngân sách nhà nước được giao, nguồn thu hoạt động sự nghiệp của đơn vị và các nguồn thu hợp pháp khác (nếu có) để chi trả cho các đối tượng. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên thì kinh phí giải quyết chính sách do ngân sách cấp tỉnh đảm bảo./.

