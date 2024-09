Cháy chùa Vạn Phật, thành phố Pleiku

Vào khoảng hơn 13h chiều nay tại chùa Vạn Phật, thành phố Pleiku đã xảy ra vụ cháy và chỉ sau một thời gian ngắn nhiều người dân đã nghe thấy những tiếng nổ lớn. Sau đó lửa bùng phát mạnh ra toàn bộ khu chính điện. Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Gia Lai đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sỹ cùng với phương tiện phối hợp với các lực lượng tại chỗ và người dân để sớm dập tắt đám cháy.

Do ngọn lửa bùng phát bên trong chùa Vạn Phật và đã lan ra diện rộng, khói bốc lên nghi ngút…. nên dù trời mưa lớn, lực lượng Công an cùng với người dân đã khẩn trương phối hợp, tiến hành đập tường, phá cửa vào chùa và đập vỡ các cửa kính để tiếp cận các đám cháy. Theo ghi nhận của phóng viên, chỉ sau hơn 1h đồng hồ từ khi người dân phát hiện đám cháy, ngọn lửa đã thiêu rụi nhiều tài sản có giá trị tại khu vực chính điện của chùa và toàn bộ khu nhà bếp với tổng diện tích hàng trăm mét vuông. Lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố Pleiku và lãnh đạo Công an thành phố Pleiku đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Gia Lai đã cử hàng chục cán bộ, chiến sỹ và liên tục điều động hàng chục lượt xe chữa cháy để ứng cứu, dập tắt ngọn lửa. Nguyên nhân vụ cháy chùa Vạn Phật đang được lực lượng Công an điều tra làm rõ.

Đoàn Bình – Phi Long

Lượt xem: