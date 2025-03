Cánh kỳ đài đang thi công tại công trình “Bảo tồn, tôn tạo di tích Khu tưởng niệm Liệt sỹ Tú Thủy” tự nhiên ngã đổ là thông tin sai sự thật

Trong quá trình thi công công trình “Bảo tồn, tôn tạo di tích Khu tưởng niệm Liệt sỹ Tú Thủy, tại xã Tú An, thị xã An Khê”; hạng mục: Cải tạo Nghĩa trang Liệt sỹ Tú Thủy và các hạng mục phụ; chủ đầu tư công trình là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã An Khê phát hiện 2 cánh trong cụm kỳ đài thi công chưa đảm bảo mỹ quan cũng như an toàn kết cấu theo thiết kế được phê duyệt nên đã chủ động làm việc với các đơn vị liên quan và thống nhất tạm dừng thi công hạng mục, tiến hành tháo dỡ 2 cánh của kỳ đài để tiến hành làm lại. Đây là việc làm cần thiết nhằm đảm bảo mỹ quan, chất lượng công trình lâu dài sau khi đưa vào sử dụng. Tuy nhiên trên mạng xã hội thời gian gần đây xuất hiện một số thông tin không đúng sự thật, đó là cánh kỳ đài của công trình nêu trên bị đổ sập một cách tự nhiên; thông tin thất thiệt đã gây hoang mang trong dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cấp ủy, chính quyền thị xã An Khê. Phóng viên của Đài PT-TH Gia Lai đã có mặt tại công trình và ghi nhận ý kiến của lãnh đạo địa phương, chủ đầu tư công trình liên quan đến sự việc này.

Công trình “Bảo tồn, tôn tạo di tích Khu tưởng niệm Liệt sỹ Tú Thủy tại xã Tú An, thị xã An Khê”, hạng mục: Cải tạo Nghĩa trang Liệt sỹ Tú Thủy và các hạng mục phụ được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã An Khê phê duyệt hồ sơ Báo cáo kinh tế – kỹ thuật tại Quyết định số 2151 với tổng mức đầu tư gần 14 tỷ đồng; 2 nhà thầu liên doanh thi công là: Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Việt Châu và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thành Anh Gia Lai. Riêng hạng mục cụm kỳ đài do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thành Anh Gia Lai triển khai thi công từ ngày 22 tháng 12 năm 2023, đến ngày 10 tháng 8 năm 2024 đã hoàn thành 80% khối lượng. Trong đó, phần móng, khung và cột bê tông cốt thép đã được thi công xong, cùng với hoàn thiện phần việc ốp đá granite hai bên cánh kỳ đài. Giữa tháng 11 năm 2024, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã An Khê (Chủ đầu tư dự án) trực tiếp kiểm tra công trình và phát hiện hai cánh kỳ đài chưa đảm bảo tính mỹ quan cũng như an toàn kết cấu. Trong đó, có 1 cánh kỳ đài bị lệch tâm trên đỉnh 15 cm so với trụ giữa; bên dưới lệch 1 cm; phần kỳ đài chính vẫn vững chãi, không ghi nhận dấu hiệu bất thường. Nhằm đảm bảo chất lượng, tính thẩm mỹ và an toàn khi công trình khi đưa vào sử dụng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã An Khê đã chủ động làm việc với các đơn vị liên quan và đã thống nhất tạm dừng thi công hạng mục, tiến hành tháo dỡ hai cánh kỳ đài theo phương án đã được chuẩn bị hết sức cụ thể.

Ông Phạm Quang Bửu – Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã An Khê nói “Chúng tôi đã mời các đơn vị: Tư vấn thiết kế, giám sát, đơn vị Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án và đơn vị thi công kiểm tra, đi đến thống nhất đó là: Để lâu dài, an toàn, đảm bảo mỹ quan cho kỳ đài thì chúng tôi quyết định tháo dỡ để làm lại. Khi mà chúng tôi đã làm biên bản xử lý kỹ thuật để tháo dỡ thì cũng đưa ra biện pháp đó là có dây an toàn xung quanh công trình; thứ 2 là không cho ai vào xung quanh công trình; thứ 3 nữa là phải bắc giàn giáo từ cốt 00 lên tới trên đỉnh và tháo từng viên đá ra. Sau đó dùng khoan để khoan phá dần ra. Tuy nhiên đơn vị thi công sợ dùng biện pháp đó sẽ lâu; cho nên vào ngày 22/2/2025 thì đơn vị thi công đã tự ý tháo dỡ theo phương pháp khác, đã dùng khoan để khoan chân trụ bê tông để nghiêng một bên và ngã xuống. Hôm đơn vị thi công tháo dỡ cũng không báo cáo cho bên Ban Quản lý dự án biết và tư vấn giám sát biết để mà ra cùng kiểm tra biện pháp an toàn cũng như phương cách tháo dỡ.”

Theo đánh giá của cơ quan quản lý chất lượng công trình (Phòng Quản lý đô thị thị xã An Khê) và các đơn vị liên quan thì việc tổ chức tháo dỡ 2 cánh kỳ đài khi thấy hạng mục công trình không đảm bảo theo thiết kế được phê duyệt phù hợp với quy định, không phải như thông tin một số trang mạng xã hội đã đưa.

Ông Phạm Quang Bửu – Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã An Khê cho biết “Chúng tôi đã lập biên bản để xử lý đơn vị thi công vì đã không tuân thủ theo kế hoạch tháo dỡ ban đầu. Sau đó chúng tôi đã triển khai, cho đến hôm nay chúng tôi đã tập kết vật liệu, sắt thép và nhân công, bắt đầu đã đào móng rồi, triển khai làm lại để cho thật sự an toàn, chất lượng.”

Ông Đinh Văn Cương – Chủ tịch UBND thị xã An Khê trao đổi “UBND thị xã đã tập trung, yêu cầu các nhà thầu cũng như các đơn vị thi công, phối hợp với các phòng, ban chuyên môn của thị xã tiếp tục triển khai xây dựng, khắc phục để sớm đưa công trình vào sử dụng một cách chất lượng và hiệu quả nhất.”

Lãnh đạo UBND thị xã An Khê cũng đã chỉ đạo chủ đầu tư dự án tiếp tục tăng cường giám sát và quản lý chất lượng công trình, đảm bảo quá trình thi công diễn ra an toàn, tuyệt đối không để xảy ra tai nạn lao động. Đồng thời đẩy nhanh tiến độ thi công công trình theo kế hoạch đã đề ra. Đối với việc tái thi công hai cánh kỳ đài, chủ đầu tư cùng các bên liên quan phải khẩn trương triển khai, cam kết không sử dụng kinh phí ngân sách từ dự án.

