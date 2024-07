Cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Những ngày này, hàng triệu con tim Việt Nam đều hướng về Thủ đô Hà Nội- nơi mà Tổng Bí thư vô vàn kính yêu của dân tộc vừa mới ra đi về với thế giới người hiền. Hôm nay, cả dân tộc Việt Nam nghẹn ngào khi tổ chức Tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng theo nghi thức với lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với nhà lãnh đạo kiệt xuất, một nhân cách lớn đã tận hiến cả đời mình cho Đảng, cho Tổ quốc, cho Nhân dân. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mất đi đã để lại niềm tiếc thương vô hạn trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta và bạn bè quốc tế. Cùng với cả nước, trong giờ phút này, mỗi cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai đã bày tỏ niềm tiếc thương, kính yêu vô hạn đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Tổng Bí thư của lòng dân.

Trong sáng nay, các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tổ chức cho cán bộ, chiến sỹ xem truyền hình trực tiếp Lễ viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng – Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Quân ủy Trung ương. Bùi ngùi, xúc động và bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn là tâm trạng chung của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh đối với đồng chí Nguyễn Phú Trọng – một nhà lãnh đạo lỗi lạc, trọn đời vì nước, vì dân và là tấm gương tiêu biểu, mẫu mực để toàn Đảng, toàn quân và toàn dân noi theo.

Thượng tá Trần Quốc Hiếu – Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự TP. Pleiku nói: “Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương là một nhà lãnh đạo tài ba, kiệt xuất; đồng chí luôn luôn giáo dục cho lực lượng quân đội phát huy phẩm chất cách mạng, Bộ đội Cụ Hồ xây dựng quân đội chính uy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Hôm nay thay mặt cho cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang TP.Pleiku xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình đồng chí Tổng Bí tư Nguyễn Phú Trọng . Hôm nay kính tiến đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương về nơi an nghỉ cuối cùng thì Lực lượng vũ trang TP.Pleiku xin hứa luôn nêu cao phẩm chất cách mạng Bộ đội Cụ Hồ, luôn luôn sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.”

Thượng úy Giáp Văn Dũng – Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ia Grai thể hiện quyết tâm: “Với 80 năm tuổi đời, 57 năm tuổi Đảng, bác đã dành cả cuộc đời để cống hiến, phụng sự cho Tổ quốc và đặc biệt trong những giây phút cuối đời tại Bệnh viện 108 bác vẫn miệt mài trên bàn làm việc những điều đó đã để lại cho cán bộ, chiến sỹ chúng tôi một tấm gương sáng về tinh thần, về đạo đức cách mạng của người chiến sỹ cộng sản; và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai chúng tôi nguyện đoàn kết, quyết tâm, nén đau thương trong những giờ phút này để đoàn kết và vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.”

Đại tá Phạm Hữu Trường – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai cho biết: “Thời gian tới, mỗi cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Gia Lai quyết tâm thực hiện tốt hơn nữa lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Từ đó, mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sỹ Công an nhân dân phải nhận thức rõ hơn nữa, đầy đủ hơn nữa về danh dự, vững vàng đối mặt với những khó khăn, những cám dỗ, những âm mưu, thủ đoạn tinh vi của các thế lực thù địch, phản động của các loại tội phạm để chúng ta biết trân trọng, giữ gìn và phát huy hơn nữa phẩm chất cao quý của người Công an nhân dân anh hùng.”

Cũng trong sáng nay, các đoàn viên, thanh niên phường Yên Thế, thành phố Pleiku cũng đã cùng nhau theo dõi Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tình cảm, sự quan tâm và niềm tin của Tổng Bí thư đối với thanh niên không chỉ là nguồn động viên to lớn mà còn chỉ dẫn con đường mà tuổi trẻ phải đi để xứng đáng với các thế hệ cha ông.

Anh Hồ Đức Công – Bí thư Đoàn phường Yên Thế, TP. Pleiku xúc động nói: “Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, bản thân là một người trẻ rất đau buồn và thương tiếc khi đất nước mất đi một người lãnh đạo tài ba. Bản thân là một người trẻ, chúng tôi sẽ ghi nhớ những lời dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, không ngừng học tập, rèn đức luyện tài, phấn đấu để trở thành thế hệ trẻ vừa hồng vừa chuyên, xứng đáng với kỳ vọng của Tổng Bí thư với thế hệ trẻ.”

Là người vinh dự được nhiều lần gặp mặt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong những dịp ra Thủ đô Hà Nội dự các hội nghị của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Danh- Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Gia Lai dành rất nhiều tình cảm và ấn tượng đẹp đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong đó, điều làm ông xúc động và nhớ mãi là lần gặp nào Tổng Bí thư cũng nhận ra và nhớ tên ông. Điều đó, không chỉ làm ông cảm động mà còn khâm phục sự thân tình, gần gũi và coi trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với những người làm khoa học. Theo cảm nhận của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Danh, không chỉ riêng đối với những người làm khoa học mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn coi trọng và dành sự quan tâm đặc biệt đến mọi tầng lớp trong xã hội, nhất là tình cảm dành cho bà con nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng DTTS.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Danh – Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Gia Lai cho biết: “Đi cơ sở Bác thường đến thăm vùng đồng bào DTTS để chỉ đạo các cấp và động viên các dân tộc đoàn kết, phát huy nội lực để cùng nhau phát triển. Ở tỉnh ta, công trình thủy lợi Piei Keo, là 1 trong những món quà hiệu quả mà Bác đã dành tặng cho nhân dân xã Ayun, huyện Chư Sê.”

Là 1 trong những đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2017-2022), bà Nguyễn Thị Hồng Vân, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Pleiku vẫn nhớ như in những lời dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội. Giờ đây, khi xem trực tiếp Lễ viếng của Tổng Bí thư, bà không khỏi xúc động, nghẹn ngào.

Bà Nguyễn Thị Hồng Vân – Chủ tịch Hội LHPN TP. Pleiku cho biết: “Lần đầu tiên tôi được gặp bác là lúc bác phát biểu tại Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII. Bác nói “Lấy hạnh phúc của phụ nữ làm thước đo của phong trào”, tôi rất ấn tượng với câu nói đó. Và ngày hôm nay, xem lễ Quốc tang của bác tôi rất xúc động. Tôi nhận thấy phải học tập bác, phấn đấu rèn luyện, trau dồi đăọ đức cách mạng, phấn đấu để xứng đáng với sự mong mỏi của bác trên các lĩnh vực, để xây dựng đất nước phát triển hơn.”

Cùng chung cảm xúc của hàng triệu người dân Việt, bà Nguyễn Thị Kim Oanh, phường Thống Nhất, thành phố Pleiku, cảm thấy hụt hẫng, mất mát, tiếc thương người Tổng Bí thư liêm khiết, giản dị và gần gũi với nhân dân.

Bà Nguyễn Thị Kim Oanh – Phường Thống Nhất, TP. Pleiku nói: “Công ơn của Đảng và bác Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúng tôi luôn ghi tạc trong lòng. Sự ra đi của Tổng Bí thư là mất mát lớn đối với chúng ta. Nguyện biến đau thương thành hành động, bản thân tôi là người nông dân thời đại mới sẽ luôn thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng trong nông nghiệp, đem bàn tay khối óc làm giàu cho gia đình, cho quê hương Gia Lai, cho đất nước, xứng đáng với sự quan tâm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lúc sinh thời.”

Trong ngày Quốc tang, các già làng ở Gia Lai cũng không dấu nổi sự xúc động và lòng biết ơn trước tình cảm, sự quan tâm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với bà con.

Già làng Ksor Dlơk – Buôn Kết, thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa xúc động nói: “Đồng bào Tây Nguyên xúc động lắm, nhớ Bác lắm. Nhờ lời Bác dạy, đoàn kết, xây dựng cuộc sống hạnh phúc, ấm no.”

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mất đi để lại niềm tiếc thương vô hạn cho cả dân tộc Việt Nam và bạn bè quốc tế 5 châu. Cán bộ, đảng viên, nhân dân và các lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai nguyện biến mất mát, đau thương này thành sức mạnh, cùng đoàn kết một lòng góp sức xây dựng, bảo vệ quê hương, đất nước như tâm nguyện của Tổng Bí thư.

Nhóm Phóng viên

