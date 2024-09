Các tỉnh miền núi phía Bắc oằn mình trong mưa lũ, sạt lở đất

Mưa lớn do ảnh hưởng sau bão số 3 đã gây ra lũ lụt, sạt lở đất khắp các tỉnh miền núi phía Bắc gồm Lào Cai, Thái Nguyên, Cao Bằng, Yên Bái, Lạng Sơn… khiến nhiều người thiệt mạng, hàng nghìn gia đình phải rời nhà trong đêm đi sơ tán chạy lũ.

Theo thông tin từ Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, do chịu ảnh hưởng hoàn lưu bão số 3 (Bão Yagi), từ đêm ngày 07/9 đến sáng ngày 10/9, trên địa bàn tỉnh Lào Cai xảy ra mưa vừa, mưa to đến rất to trên diện rộng gây ngập úng, lũ quét và sạt lở đất ở nhiều địa phương trong tỉnh làm 30 người chết và mất tích. Đặc biệt, lũ trên sông Hồng đã vượt mức báo động III gây ngập lụt nhiều khu vực của thành phố Lào Cai và các địa phương ven sông khiến hàng trăm nhà dân bị ngập úng nghiêm trọng.

Trong khi đó, tại tỉnh Thái Nguyên, mưa lớn sau bão số 3 gây ra một đợt lũ lịch sử trên sông Cầu. Mực nước lũ lúc 13 giờ ngày 09/9 là 2,85m, cao hơn 1,5m so với báo động 3 và cao hơn 0,36m so với trận lũ lịch sử ngày 02/7/1959.

Còn tại tỉnh Yên Bái, cũng trong ngày 09/9, trên địa bàn thôn Khe Bín (xã Tân Phượng, huyện Lục Yên) đã xảy ra vụ sạt lở đất nghiêm trọng vùi lấp 4 nhà dân khiến 2 người mất tích.

Theo thống kê của Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai (Bộ NN&PTNT) và tổng hợp từ các địa phương, đến 22 giờ ngày 09/9 mưa bão số 3 đã làm 58 người chết, 40 người mất tích. Trong đó, số người chết do bão là 12 người; do sạt lở đất, lũ quét 72 người và 06 người do lũ cuốn.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo, khu vực trung du và miền núi phía Bắc từ đêm ngày 10 đến ngày 11/9 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-80 mm, có nơi trên 150 mm. Do mưa lớn, từ ngày 09 đến ngày 11/9, trên các sông khác ở khu vực Bắc bộ xuất hiện một đợt lũ. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông tại các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Bắc Giang, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Hòa Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa; lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi Bắc bộ, Thanh Hóa./.

BT: Mỹ Tiến

